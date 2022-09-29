美匯強勢債息見4厘 恒指挫609點逼近萬七關

美國10年期債息觸及4厘，帶動美匯指數走強，人幣兌美元失守7.2算，加上美國聖路易斯聯儲行長布拉德料聯儲局年底加息至4.5厘，拖累港股曾經大插675點，再刷11年低位。恒指全日收市跌609點，收報17250點，大市全日成交升至1087.52億元。



恒指低開156點，已見全日高位，其後跌幅顯著擴大，半日跌417點，午後曾急跌675點，低見17184，再創11年新低，收市跌幅略為收窄，恒指收跌609點或3.4%，報17250；國指跌191點或3.1%，報5958點；科指跌141點或3.85%，報3526點。

300億資金難動用 旭輝跌32%



內房物管股回吐，市傳旭輝（884）內部信流出，信中提到公司雖然帳面有逾300億元人民幣現金，但絕大部份無法滿足合理按需要使用，旭輝股價急瀉32.3%，收報0.86元；龍湖（960）則跌5.2%，收報24.65元。石藥（1093）逆市升0.4%，為全日唯一錄得升幅藍籌股。



科網股全線捱沽，騰訊（700）跌2.42%，收報274元；京東（9618）及美團（3690）分別挫5.6%及3.1%。本地銀行股重創，滙控（005）曾跌穿40元關口，收市挫5.8%，報40元；渣打（2888）跌5.7%，恒生（011）亦跌3.1%。



據彭博引述知情人士指，蘋果公司之前預期iPhone需求急增，但最終未能實現，因此放棄今年增加新款iPhone產量的計劃。手機設備股走勢向下，丘鈦（1478）下滑6.3%收報3.45元；高偉電子（1415）急挫14.8%；舜宇（2382）跌2.8%。

分析：短期恐跌穿17000



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，美國10年期債息升至四厘，加上美元走強，人民幣再跌至新低，中資股受到明顯壓力，令港股跌幅較大，預計短期大市或有機會進一步跌至17000點以下水平，但未來可留意下月舉行的「二十大」會議，以及地緣政治包括俄羅斯局勢、英鎊匯價走勢等消息，相信第四季或會出現明顯的反彈。