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9月積金料人均勁蝕1.52萬

2022-09-29 列印
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積金評級發表報告指，9月強積金人均帳面虧損達15200元，是強積金今年以來第8個月錄得虧損，以今年首9個月計，人均帳面虧損高達53800元。報告又指出，若果9月最後一星期市場保持平穩，預計強積金總資產9月底將首次跌破2020年7月時，達到1萬億元里程碑的重要關口，至9月底強積金總資產估計約為9770億元。

研究機構積金評級主席叢川普表示，其研究團隊預計強積金總資產將跌至約9770億元，標誌着強積金運作20年後，其總資產將首次跌破該體系於2020年7月時突破的1萬億元重要關口。
總資產勢跌破萬億

積金局回應指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，無可避免經歷不同的經濟周期，毋須過份擔心短期市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。積金局指，強積金實施以來年率化淨回報率2.8%，高於同期通脹，顯示制度長遠經得起考驗。
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