內房捱沽旭輝再插16% 恒指跌85點17000勢危

英倫銀行入市購買英國長債，美股隔晚顯著反彈，惟外圍股市於午後受壓下跌，A股走勢偏軟，恒指再度探底，一度低見17046點，收報17165點，跌85點，續創11年新低，成交金額917億元。內房股持續受壓，旭輝（884）遭多間大行下調評級及目標價，昨日再跌逾16%。



恒指高開319點後持續向下，午市跟隨外圍跌幅擴大，一度低見17046點，收市前雖然跌幅輕微收窄，但仍跌85點，報17165點；國企指數收報5912點，跌46點或0.78%；科指收報3482點，跌43點或1.24%，大市成交金額為916.84億元。



內房股捱沽，繼公佈未能如期支付旗下一筆信託產品後，旭輝遭美銀證券將評級由「買入」下調至「跑輸大市」，指擔憂其銷售進一步放緩及表外負債，同時將其目標價削59%至1.2元，該股受壓一度跌26.74%，雖然旭輝已於午間發佈公告回應，指公司正與金融機構積極溝通尋求合理解決方案，惟收市仍跌16.28%，收報0.72元。

英鎊概念股反彈



雖然有多間大行看好財務狀況強勁的內房，但部份大型房企仍受壓，華潤置地（1109）下跌2.42%，收報30.3元；龍湖（960）下挫7.51%，收報22.8元；中海外（688）跌2.62%，收報20.45元。



英鎊概念股應聲反彈，滙豐控股（005）漲1%，收報40.4元；渣打集團（2888）漲0.32%，收報47.3元；長和系亦跟隨回升，長實集團（1113）漲1.83%，收報47.2元；電能實業（006）漲1.3%，收報38.85元；長江基建（1038）漲1.41%，收報39.6元；惟長和（001）微跌0.69%，收報43.15元。

分析料外圍續受壓



富途交易部高級分析師陸秉鈞認為，外圍股市將繼續受壓，加劇投資者趁高位沽貨衝動，令外圍股市跌勢加劇，令恒指氣氛亦受影響。