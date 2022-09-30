擬沽美元遏貶值 人幣匯價勁彈

據路透社引述消息人士報道，人民銀行要求主要國有銀行做好準備，在離岸市場出售美元，以遏制人民幣貶值，並指今輪拋售規模將相當大。人民幣急升，離岸人民幣倒升350點子，最新兌美元報7.1274，較即市低位高884點子。每百港元兌約91元人民幣；在岸人民幣大升635點子，報7.137。

離岸價重上7.12



消息人士指，人行要求國有大行檢視其主要離岸分行的離岸人民幣頭寸，並確保準備好美元儲備，以便採取行動，包括香港、紐約及倫敦的分行。



消息人士表示，為了捍衞人民幣，這一輪美元拋售規模將會相當大，將會涉及動用國有銀行的美元儲備，但由於人民幣走勢很大程度上取決於美元走勢及美國聯儲局的緊縮步伐，拋售美元的規模尚未確定。



中國於2015年曾動用1萬億美元外匯儲備來承托人民幣，今年以來人民幣兌美元已下跌逾11%，或將是自1994年匯率並軌以來最大年度跌幅。