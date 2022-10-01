恒指9月創新低 勁插2732點

美股三大指數隔晚齊收跌，內地股市昨日偏軟，令恒指第3季最後一個交易日表現反覆，曾低見17016點，再創近11年新低，險守17000大關，終收報17222點，升56點，終止兩連跌。恒指本周累跌711點，單計9月大插2732點；單計第三季暴瀉4637點。



恒指昨日平開17165點，其後國家統計局公佈9月製造業採購經理指數升至50.1，重回擴張水平，令恒指高見17344點，升179點。及後該局公佈9月非製造業商務活動指數跌至50.6，創4個月新低，恒指隨即掉頭向下，低見17016點，險守17000大關，最終收報17222點，升56點或0.3%。科指曾低見3385點，創歷史新低，收報3450點，跌32點；國企指數收報5914點，升1點。大市成交金額849億元。



美聯儲官員重申即使經濟衰退仍要加息，科網股個別發展，美團（3690）收挫2.7%，報165.6元；京東（9618）下滑1.7%，報198.6元；騰訊（700）跌1.6%，報266.4元。阿里巴巴（9988）及小米（1810）則逆市分別升1.4%及0.9%，報77.95元及8.96元。

車股乏力上 蔚來跌逾7%



造車新勢力包辦表現最差科指成份股，蔚來（9866）跌7.3%，收報121.4元；理想（2015）挫4.1%，報90.6元；小鵬（9868）跌4%，報46元。傳統汽車股同捱沽，比亞迪（1211）跌3.2%，報194.4元；吉利汽車（175）挫1.3%，報10.82元。體育板塊亦受壓，李寧（2331）瀉6.4%，收報60.1元，為表現最差藍籌股；安踏（2020）跌4.3%，報83.2元。



銀行股造好，工行（1398）漲2.8%，收報3.68元；交行（3328）升2.2%，報4.14元；滙控（005）揚2.1%，報41.25元；招行（3968）升1.8%，報36.5元。

內房股向好 碧桂園飆9%



內地放寬首套房貸利率，內房股向好。碧桂園（2007）升9%，收報1.82元，為表現最好藍籌股；富力（2777）揚8.1%，報1.33元；旭輝（884）升11.1%，報0.8元。



港府公佈由下周四起放寬社交距離措施，國泰君安國際投資策略師連敬涵表示，措施有利市場情緒，導致港股臨收市前反彈，加上人民幣轉強及美元下跌均令港股高收。他又指，較為看淡未來港股走勢，恒指下周有機會跌穿17000點，並相信在召開的「二十大」前，港股下跌機會較大，甚或低見16000點水平。