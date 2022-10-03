外圍弱勢持續 北水本周暫停 恒指短期恐下試17000

美國最新通脹指標顯示通脹仍居高不下，聯邦儲備局或續大幅加息，上周五美股三大指數齊收跌，杜指急挫500點。恒指夜期收報17199點，微跌11點，較港股收市低水24點。市場分析指，美國及環球經濟的滯脹風險似乎有所升溫，以及本周內地假期休市，北水暫未能流入，預期恒指短期內弱勢暫時不變，有下試17000點關口的可能性。



恒指上周五守穩17000點，收報17222點，升56點，但全周累跌711點，多次創近11年新低，同時，單計9月更大插2732點。至於美股上周五則向下，三大指數跌幅都超過1.5%或以上，並以近全日低位收市。滙豐控股（005）ADR低港股收市價0.78%，阿里巴巴（9988）ADR高0.69%，ADR整體變動不大。

夜期微跌 滙控ADR受壓



椽盛資本投資總監曾永堅表示，美國最新通脹指標個人消費支出物價指數（PCE）增幅大過預期，反映美國通脹仍處高位，聯儲局將繼續加息，美國及環球經濟的滯脹風險因而升溫，市場憂慮亦隨之增加，從而可能影響港股後市發展。再加上滬港通等北水因內地國慶長假期休市暫未能流入，預期恒指短期內暫未能擺脫反覆向下的趨勢，有下試17000點關口位的可能性。他續指，若人民幣短期內能夠持續反彈，或可作為一個利好因素，給予恒指一個向上的動力。



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，美股杜指上周五再跌約500點，預期受外圍拖累，內地二十大會議召開之前，港股後市可能維持反覆向下的狀態。不過，近三個月恒指累計跌幅大，再加上恒指夜期上周五只錄得輕微跌幅，料恒指跌幅再擴大的可能性不大，短期內恒指17000點料有支持。



郭思治續指，政府日前派發第二期消費券及部份社交措施亦有所鬆綁，對港股可能有提振作用，預料本地零售股及餐飲股的後市走勢可能略微優於大市走勢。

美非農數據本周登場



展望本周，美國公佈9月供應管理協會（ISM）製造業指數（PMI）、8月勞工流動調查報告（JOLTS）職位空缺數目、9月美國非農業就業人數變化；英國服務業採購經理人指數（PMI）及綜合採購經理指數（PMI）、中國製造業採購經理指數（PMI）等重磅經濟數據將出爐。港股方面，百德醫療（6678）、中創新航（3931）、艾美疫苗（6660）三隻新股將於本周內上市。