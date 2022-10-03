拆息升銀行資金成本漲 稅貸料至少加息0.5厘

踏入10月，銀行陸續推出稅務貸款，中銀香港（2388）已於上周推出稅季貸款，大新銀行（2356）等亦透露將於本月推出稅貸。有市場人士表示，隨着美國加息、港元拆息趨升，銀行資金成本上漲，估計今年稅貸息率較去年上調約0.5厘至1厘或以上。

中銀香港率先於9月底推出稅季貸款，該行指定客戶於優惠期內透過電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，以貸款金額100萬元、還款期12個月計算，實際年利率為1.68厘，高於去年的最低實際年利率1.25厘，惟去年的1.25厘適用於300萬元的貸款額，條件有所不同。

中銀借百萬年息1.68厘



大新銀行表示，該行的交稅「快應錢」預計於本月推出，具體日期稍後公佈。此外，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉透露，料該行於本月推出稅貸。



去年多間銀行提供低至2厘以下的稅貸息率，例如大新銀行去年亦有推出交稅「快應錢」，以貸款額72000元、還款期12個月，包括768元現金回贈計算，實際年利率可低至1.08厘，另外，渣打（2888）去年的稅季分期貸款計劃，實際年利率可低至1.18厘。虛擬銀行亦於稅貸市場表現積極，例如ZA Bank（眾安銀行）於去年11月推出限時活動優惠，合資格稅貸用戶可獲得實際年利率1厘。

稅貸業務料與去年相若



陳志偉表示，加息周期下，銀行資金成本上漲，相信整體市場的稅務貸款息率會隨之上調，但由於銀行普遍希望藉稅貸吸納優質客戶，預估大金額稅貸的息率可保持較低水平，細額稅貸的息率則有機會上調約0.5厘。他亦指，受港股低迷、環球不明朗因素影響，近期市場的投資、消費氣氛不太理想，市民申請稅貸作投資、消費的意欲下降，估計今年稅貸市場的業務表現與去年相若。

