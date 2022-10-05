外圍造好恒指或高開 離岸人幣曾升見7.05

美國債息從高位回落，積弱已久的美股報復式大反彈，杜指周一升765點後，昨晚早段乘勝追擊，一度升近800點，並收復3萬點水平。內地及香港昨日假期休市，亞太股市則全線向好，當中日股升3%。離岸人民幣（CNH）兌美元亦向上，一度升至7.05水平。分析指，恒指今日可能配合美股外圍迎來反彈，恒指將徘徊17400點。

昨晚十時多，新加坡場外期指報17550點水平，與周一恒指收市報17079點比較，大約高出近500點，如美股升勢持續，港股今天將大幅裂口高開。



在岸人民幣（CNY）雖然正處假期休市，但隨離岸人民幣兌美元昨日走強，離岸人民幣早段時間曾低見7.1169，挫123點子，但隨後逐步升穿7.09、7.07、7.06關口，一度高見7.0517，升529點子。



日本股市昨日表現佳，日經225指數收報26992點，漲776點或近3%。台灣加權指數收報13576點，升276點或2.1%。澳洲央行宣佈加息25個基點，澳洲普通股指數收報6905點，上揚248點或3.7%。



美股周二高開，三大指數早段延續升勢。在開市後半個多小時，杜指飆726點，報30217點，收復30000點關口；納指早段揚339點，報11154點；標普500指數升99點，報3777點。

內地休市 料大市成交額仍低



凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，恒指周一曾跌穿17000點，但後期仍能收復失地，反映港府日前就設立人民幣股票交易櫃枱出台相關措施，理論上對市場有提振作用。他又預期恒指今日將配合美股外圍迎來反彈，恒指可能在17400點徘徊。不過，若美股周二表現向下，恒指升幅或有所收窄。



時富財富資產管理顧問黎永良認為，美股轉勢最主要原因是近期累計跌幅大，目前迎來技術性反彈，預期港股今日可能隨外圍反彈。他續指，港股後市發展受環球經濟數據、俄烏局勢、歐美通脹情況的影響依舊充滿變數。內地假期休市，本周內大市成交金額料仍較少。