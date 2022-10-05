百德醫療煞停IPO 暗盤作廢孖展客蝕息

原定今日上市的百德醫療（6678），於公佈招股結果當日叫停上市，稱監管機構對其作出查詢，需要更多時間來回應。該股於周一的暗盤交易中，一度插逾四成。暗盤商稱，會取消周一所有交易和退還涉及交易的費用，但仍收取孖展息。分析認為，暗盤完才取消上市，可能進一步打擊新股市場氣氛。證監會回應傳媒查詢時稱，「不作評論」。



三家暗盤商耀才、輝立及富途均表示，由於股份叫停上市，周一的暗盤交易會被取消及無效，當中涉及交易的費用亦不會收取，並於往後數日退回，惟相關孖展利息及手續費無法退還；其中輝立及富途明確退款日為下周一（10日）。



信誠證券聯席董事張智威表示，百德醫療叫停上市的做法不恰當，對暗盤買賣雙方也不公平。他認為較好做法是上市後停牌。