中創新航暗盤平收 一手中籤率100%

內地第三大鋰電池巨頭中創新航（3931）將於今日掛牌，其暗盤表現較近期其他新股為佳，於輝立暗盤交易場收報38元，與招股價持平。中創新航以下限38元定價，一手中籤率100%，全球發售約2.66億股，香港部分獲21%認購，共3245份申請均獲全數分配，國際配售初步提呈超購約1.11倍。經過重新分配後，香港及國際發售比例由5%及95%，改為1%及99%。

飛天雲動遭抽飛近2億



另一方面，內地疫苗製造商艾美疫苗（6660）同於今日掛牌，每股發行價16.16元，該公司於耀才暗盤收報15.82元，跌2.1%，以一手200股計，每手帳面蝕68元。



除此之外，受百德醫療（6678）煞停上市影響，正在招股的飛天雲動（6610）現抽飛潮，該股周一曾錄3.44億元孖展，昨日減至1.52億，惟仍然錄超購近1倍，其中盈立涉「抽飛」約1.19億元，現僅錄65萬元；輝立「抽飛」約8000萬元，現錄約8000萬元。