外圍帶動科網股勁彈 恒指漲千點越萬八關

美股隔晚續強，杜指兩日累飆近1600點。港股假期後隨外圍亦迎來報復式反彈，恒指昨日最多升1085點，報18164點，收市企穩18000點關口，報18087點，升1008點，是今年3月以來首次升過千點。分析認為，恒指若今日能維持升勢及企穩18400點，短期或上試19000點。



國指昨日收報6224點，升367點；科指揚258點，收報3685點。大市成交重上千億，成交金額1054億元。

英鎊回穩 保誠飆逾9%



科網股表現突出，齊齊反彈逾5%。小米（1810）升6.9%，收報9.4元；阿里巴巴（9988）揚8.4%，收報84.2元；美團（3690）漲8.2%，收報174.9元；京東（9618）飆10.1%，收報213元；騰訊（700）彈高5.8%，收報279元；網易（9999）升8.2%，收報127.3元。



英國日前宣佈撤回減稅方案，英鎊回穩，相關股走強。滙控（005）升5.7%，收報42.65元；渣打（2888）揚7.2%，收報52元；保誠（2378）漲9.7%，收報84.55元。



據澳門旅遊局公佈，十一黃金周假期首四日累計訪澳旅客11.7萬人次，日均訪澳旅客2.9萬人次。濠賭股造好，金沙中國（1928）急升5.5%，收報21.05元；銀娛（027）漲5.4%，收報48.9元；新濠（200）飆7.9%，收報6.57元；美高梅（2282）升4.9%，收報4.51元；永利澳門（1128）彈高7.6%，收報5.27元。



據內媒報道，國慶長假期中，旅遊、消費等有所增長，帶動相關股造好。攜程（9961）揚6.2%，收報230.4元；同程旅遊（780）升5.2%，收報16.56元；九毛九（9922）漲14.8%，收報16.6元。

分析：短期料試19000點



華盛證券分析師聶振邦表示，內地休市，港股主要受外圍影響；英國政府調整部份減稅政策，英鎊匯價靠穩，亦紓解港股壓力，故港股周三受外圍帶動錄得過千點升幅。他續指，恒指昨日收市企穩18000點，今日若維持升勢及企穩18400點，後市發展可持較樂觀態度，短期內料或上試19000點。