恒指挫75點交投續弱 旅遊股憧憬復甦炒上

港股昨日跟隨外圍輕微回吐，恒指高開13點後掉頭向下，最多跌129點，報17958點，尾市跌幅收窄，收報18012點，跌75點，大市成交金額624億元，不計半日市，再創2019年12月以來最低。市場憧憬國慶假期旅遊消費增長及放寬防疫措施，旅遊等相關股份逆市向上。



市場憧憬內地「十‧一」黃金周旅遊業復甦，以及「二十大」後內地防疫政策可能放寬。內航及旅遊等相關股逆市造好。南航（1055）彈6.25%，收報4.59元；東航（670）飆5.74%，收報2.95元；國航（753）揚6.94%，收報6.78元；攜程（9961）揚4.51%，收報240.8元；九龍倉置業（1997）揚4.67%，收報39.2元，為表現最好恒指成份股。

九置逆市升4.7%



汽車股沽壓大，比亞迪（1211）跌2.29%，收報205元；小鵬（9868）挫5.18%，收報43.05元；蔚來（9866）下滑6.64%，收報125.1元 ；理想（2015）下降1.1%，收報94.6元；吉利（175）跌3.83%，收報11.06元；周三復牌大跌的華晨（1114）再瀉16.3%，收報2.26元。



內房及物管股續弱，龍湖（960）跌1.84%，收報24元；潤地（1109）挫2.4%，收報32.5元；日前遭惠譽及標普降級的旭輝（884）急瀉15.29%，收報0.72元；同系旭輝永升（1995）大跌7.77%，收報2.73元。



新股方面，首掛的中創新航（3931）無升跌，收報38元；同日掛牌的艾美疫苗（6660）揚3.09%，收報16.66元。

中創新航首掛平收



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，恒指周三升幅較預期多，昨日調整屬預期之內，同時目前市場投資氣氛較差，加上內地休市，缺乏北水流入及暫無A股方向指引等，資金入市猶豫，故大市成交偏淡。他續指，市場預期內地「二十大」後將有利好消息傳出，料恒指短期內17000點有支持，上望19000點有阻力。