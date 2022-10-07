東亞推3個月8.8厘定存

踏入第四季，為搶錢應付年結，3個月定存成銀行兵家必爭之地。最新東亞銀行（023）為新客戶推出3個月定存年利率高達8.8厘優惠，為全城最高。是次定存優惠上限1萬元，3個月後最多袋220元息。



東亞表示，為其全數碼綜合戶口「BEA GOAL」的新客戶，推出3個月港元定期存款年利率高達8.8厘的優惠。

上限1萬可袋220元息



合資格客戶於推廣期內，透過手機應用程式「BEA App」設立定期存款，起存額1000元，最多1萬元，每位合資格客戶於推廣期內只可獲享此優惠一次，優惠期至10月31日。