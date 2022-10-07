東亞推3個月8.8厘定存

東亞表示，為其全數碼綜合戶口「BEA GOAL」的新客戶，推出3個月港元定期存款年利率高達8.8厘的優惠。
上限1萬可袋220元息
合資格客戶於推廣期內，透過手機應用程式「BEA App」設立定期存款，起存額1000元，最多1萬元，每位合資格客戶於推廣期內只可獲享此優惠一次，優惠期至10月31日。
俄羅斯第二大富商莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）被指與俄國總統普京關係密切，受到歐美多國制裁。有外媒早前稱，由莫爾達紹夫擁有的巨型豪華遊艇「諾德」（Nord），全速由非洲駛回海參崴，以免...
2022-10-07
中國四個灌溉工程申遺成功。四川省通濟堰、江蘇省興化垛田灌排工程體系、浙江省松陽松古灌區和江西省崇義縣上堡梯田，列入第九批世界灌溉工程遺產名錄。國際灌溉排水委員會（ICID）昨於澳洲舉行第七十三屆執行理...
2022-10-07
英國首相卓慧思上任只有一個月，但其推出的減稅方案已令到英國經濟陷入混亂，日前急急撤回部份具爭議性的措施。她周三出席執政保守黨周年會議，並發表首場演說試圖團結黨員。卓慧思在演說中強調，會帶領國家度過風高...
2022-10-07
為迎合現樓銷售步伐，藍田KOKO HILLS昨日更新現有價單，推出新付款計劃，成交期最長達360天，以迎合準買家置業需要。另將於周末開放現樓示範單位，發展商望能於月內完成交樓。會德豐地產旗下藍田KOK...
2022-10-07
港股昨日跟隨外圍輕微回吐，恒指高開13點後掉頭向下，最多跌129點，報17958點，尾市跌幅收窄，收報18012點，跌75點，大市成交金額624億元，不計半日市，再創2019年12月以來最低。市場憧憬...
2022-10-07
自西部聯於五月廿八日的澳洲職業足球聯賽季後賽決賽擊敗墨爾本城封王後，澳職休息了長達四個月，今周重開戰幔！今日的揭幕戰，由上屆亞軍墨爾本城主場對冠軍西部聯。而另一奪標熱門墨爾本勝利，明日會作客FC悉尼。...
2022-10-07
黃子華與潘燦良合演的舞台劇《最後禮物》一再延期後，上月尾以50場完美落幕。而原定賀歲檔期上映的《飯戲攻心》同因疫情延至中秋上映，不過無阻票房，最新消息已收過5,000萬，子華神更於謝票時感觸落淚，見工...
2022-10-07
一名台灣媽媽在港鐵列車內，先以英語向一名乘客發問，要求讓座給其小孩，乘客同意，本應美事一宗；然而，隨着這名媽媽以普通話與小孩交談，事態起了變化，有乘客拍攝，以示不滿，稱為何一定要讓座，最後雙方發生激烈...
2022-10-07
昨晚谷戰是季內首度跑九場，姚廄「觔斗雲」捧走香港鄉村俱樂部挑戰盃，潘明輝憑呂廄「威進駒」、文廄「大家開心」和羅廄「順勢而飛」中三元，並且成為騎師王。至於葉楚航憑「神朗金剛」和「雲彩飛揚」起孖，取得從練...
2022-10-06