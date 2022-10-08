恒指跌272點成交創新低

美國聯儲局官員再「放鷹」，美匯指數上漲，美股隔晚向下，港股繼續調整。恒指昨日低開160點後，反覆向下，最多跌295點，報17717點；最終以近全日低位收市，收報17740點，跌272點。大市成交額進一步縮窄至570億元，不計半日市，創2019年9月27日以來新低。



國指收報6074點，跌110點；科指跌120點，收報3539點。以一周計，恒指累升518點，結束連續五周下跌之頹勢 ；國指累升160點；科指累升89點。個股方面，李寧（2331）與安踏（2020）分別累升11.15%及9.07%，位列本周表現最佳恒指成分股前三甲。新世界發展（017）累跌4.48%，為本周表現最差恒指成份股。

內房物管股尋底 龍湖插9%



市場憂慮內房債務危機惡化，內房及物管股再尋底，龍湖（960）瀉近9%，收報21.85元，包辦表現最差恒指及國指成份股。傳旭輝（884）計劃與銀團商討延期支付到期貸款利息，旭輝再瀉8.3%，收報0.66元；同系旭輝永升（1995）跌8.4%，收報2.5元。碧桂園（2007）挫6.9%，收報1.76元；碧桂園服務（6098）插3.45%，收報11.76元。



中汽協推算，9月汽車銷量251.9萬輛，按月增長5.7%，按年漲21.3%；前9個月按年升3.9%。惟汽車股ADR及美股隔晚普遍向下，港股汽車股續弱。小鵬（9868）瀉6%，收報40.45元；比亞迪（1211）跌3.7%，收報197.5元；蔚來（9866）下滑10.5%，收報112元；理想（2015）下降14.8%，收報80.65元；。



金山軟件（3888）指，建議減值撥備後，料今年首9月錄重大虧損，股價大跌15.9%，收報18.58元，為表現最差科指成份股。華潤水泥（1313）發盈警，料今年前9個月盈利較去年同期顯著減少，股價挫9.5%，收報3.71元。前稱太陽娛樂集團的YEAHYEAH GROUP（8082）公佈，控股股東周焯華已於公開市場出售7.31億股，其持股大減，不再成為控股股東，該股股價急升130.8%，收報0.03元。

分析：觀望重磅經濟數據出爐



光銀國際董事總經理林樵基表示，恒指昨日回落主要受美國聯儲局官員鷹派言論及市場氣氛差影響，加上內房股及電車股亦大幅向下，拖累大市。他續指，內地正處假期休市，缺乏北水流入，導致近期大市成交金額少，料待下周內地A股開市後，北水重新流入，大市成交可能會有所增加。他續指，美國非農及失業率數據、中國9月消費者物價指數（CPI）等即將公佈的重磅經濟數據將影響港股走勢，料恒指短期內在將17500點至18000點區間徘徊。