外圍插水 冀A股復市造好沖喜 恒指料低開 下試17400

美國上周五公佈的數據勝預期，加息陰霾再現，美股三大指數上周五收挫2%至3.8%，恒指夜期上周五低水190點，黑期昨日亦曾跌逾200點，低見17400水平。分析認為，雖然「二十大」將於本周日展開，但保守投資者或繼續維持觀望態度，料恒指今日將隨外圍低開，若A股今日復市順利高開，或有利港股表現。



美國9月非農業職位數據及失業率均勝市場預期，市場憂慮聯儲局將持續大手加息，美股三大指數上周五急挫2%至3.8%。消息刺激美元續強，圓匯再次走弱，上周五每美元兌日圓曾低見145.44，收報145.25，逼近9月下旬低位145.9；每百日圓兌港元報5.4005，曾穿5.4，低見5.397。

騰訊ADR跌逾2%



至於恒指上周五失守18000點關口，收報17740點，跌272點，惟以一周計，累升518點。恒指夜期方面，收報17550點，跌186點，較上周五恒指收市低水190點。上周五港股美國預託證券（ADR）較本港收市普遍偏軟，騰訊（700）ADR折合報265元，跌2.1%；滙控（005）ADR收報41.05元，跌0.5%。

石油電訊股較穩陣



值得留意的是，北水今日重開，而「二十大」將於本周日召開。耀才證券研究部總監植耀輝表示，美股上周五大回調，黑期昨日曾跌超過200點，料港股今日會緊隨外圍低開約200點，如果A股順利高開，或對港股後市有所支持。他續指，觀望本周，若果港股可以企穩17500點，或可重回18000點水平。被問及「二十大」對港股的影響，他認為要「睇定啲」，預期焦點仍是內房，又指近期油、煤炭及電訊股較為穩陣。



光大證券國際財富管理策略師溫傑認為，港股今日低開的機會較大，因為美股波動，黑期昨日曾跌至17400的水平。他表示，保守的投資者可以繼續觀望市場，而進取的投資者則可考慮增持通關概念股，因為「二十大」可能會帶來好消息，另待油價回落時可考慮買入油股。他又指，北水走勢視乎外圍情況，故對北水重啟持中性看法。



展望本周，中國及美國的9月份消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據將會出爐。