領展全面對沖外幣 力保海外資產價值

領展（823）積極向海外擴張之際，今年卻遇上美國連環大手加息、非美貨幣顯著貶值的挑戰。領展國際市場首席營運總裁卓格理接受本報專訪表示，該基金已對外幣作全面對沖，故近期外匯波動不影響其澳洲及英國的資產價值。他又指，在現市況反而有更多收購機會，會審慎評估後才出手。



英鎊及澳元等非美貨幣今年以來大幅貶值，卓格理受訪時指出，雖然外匯市場大幅波動，但領展在每個財政年初均會將所有非港元收入進行對沖，其澳洲及英國資產已透過當地貨幣融資作全面對沖，故海外資產價值並不受影響，目前當地租金收入亦持續穩定。

審慎物色收購對象



他又指出，面對加息環境及經濟衰退風險升溫，領展憑藉其財務穩健，此時有更多機會物色收購對象，但形容會較「揀擇」及審慎作出決定，不會因港元匯率優勢而貿然加快步伐，他說：「我們確實評估了很多機會，大多數都沒有完成，將繼續以非常平衡的方式進行收購。」



對於收購地區，卓格理重申會著眼於澳洲、日本及新加坡市場，並稱日、星兩國仍未有交易，主要是在新市場首次收購之前，會特別做更多評估工作。他強調，沒有為海外資產規模或地區設立目標，出手的準則亦不能一概而論，「不同地區、不同資產，都有不同的回報門檻，一切取決於資產質素」，但大致主要考慮其現金收入及可持續增長能力。

澳洲租務強勁反彈



卓格理指出，領展海外組合比率最重的澳洲市場，率先在今年2月起對外通關，租務表現已錄得強勁反彈，包括旗下位於雪梨的三座地標零售物業，在營業額及人流上已回復至疫前水平。他相信香港亦會出現該樂觀現象，他說：「澳洲市場的情況，可能對香港是一個先兆，復甦得非常快速」，料隨著香港放寬至「0+3」入境措施及往後有望進一步通關，市道可望回暖，亦期望中國亦同樣通關，走上復甦之路。對於澳洲疫後商業模式，卓格理表示，過往受疫情影響而在寫字樓退租的商戶，亦已全數重新進駐，恢復與客戶面對面接觸。