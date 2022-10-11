科網晶片股拖低大市 A股軟恒指挫523點

美國或大手加息的預期升溫，美股三大指數上周五齊齊跌逾2%，港股昨日承接外圍弱勢低開291點，報17449點。內地A股假後復市反覆偏弱，無力支撐港股向上，恒指昨以近全日低位收市，報17216點，跌523點。分析指市場投資信心不足，後市發展料續偏淡，恒指短期或下試17000點。



國指昨日收5880點，跌193點；科指跌140點，收報3398點。內地復市北水流入，大市成交額增至951億元。



市場憧憬內地於「二十大」後，防疫政策有所放寬，惟內地官媒《人民日報》發表評論文章稱，實踐深刻啟示「躺平」沒有出路，堅持動態清零復常概念股急跌。李寧（2331）挫8.8%，收報60.9元；華潤啤酒（291）下滑7.6%，收報54.25元；海底撈（6862）插7.3%，收報15.2元。



科網股拖累大市。外電消息傳美圖將拓展香港及海外市場，惟美團（3690）跌6.7%，收報161.3元；嗶哩嗶哩（9626）跌8.7%，收報114.9元；京東（9618）跌3.7%，收報192元；騰訊（700）跌2.5%，收報263.8元；阿里巴巴（9988）跌3.3%，收報78.7元。

分析料或下試17000



美國商務部上周五更新出口管制，以限制中國獲得先進晶片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力。晶片半導體股向下，中芯（981）跌近4%，收報16.52元；華虹半導體（1347）挫9.4%，收報16.38元；上海復旦（1385）瀉20%，收報31.05元。



宏高證券投資經理梁杰文表示，港股昨日受壓，料受多個原因影響，包括美國上周再將逾30間中國企業列入未經核實清單；9月份中國財新服務業採購經理指數（PMI）跌穿50；以及內地多個城市仍實行嚴格防疫政策，令市場對內地第四季經濟增長信心受挫。他續指美國通脹壓力未降溫，內地防疫鬆綁政策暫無確切消息，加上目前市場投資信心不足，料恒指短期或下試17000點。