美團擬攻香港外賣業務

內媒報道指，美團正從各部門抽調人手支持國際化業務，技術部門開始開發包括英語、西班牙語和阿拉伯語等在內的多語言平台。美團國際化業務仍在調研階段。正式進入海外市場前，美團選擇首先在中國香港地區試點外賣業務。目前，就該地區是否會試點閃購業務、推出獨立App並採用新名稱等都仍在商討中。

為國際化拓展作準備



一位美團內部人士認為，進入香港市場不是美團的最終目的，美團是想選一個相對熟悉的地方，為接下來的國際化拓展做準備。美團從出境邁向出海的第一站將選擇哪個市場，內部仍在商討中。



這不是美團首次決定進入中國香港地區，2018年上半年，美團就曾計劃拓展該市場，但項目尚未進入執行階段便宣告暫停。一位美團內部人士稱，業務調研時發現香港地區當地不允許電動車上路，外賣運力無法保障。