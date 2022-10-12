美審查新東方底稿遇阻 恒指瀉384點失17000關

俄烏局勢升溫，加上美股隔晚向下，港股隨外圍低開22點後持續下跌，最多跌427點，報16789點，最終收報16832點，跌384點，失守17000點關，兼再創11年新低，成交金額912億元。恒指連跌4個交易日，累挫1254點。新東方（9901）審計底稿無法供美證交會檢查，拖累中概股受壓。



美國證交會稱新東方（9901）會計工作底稿無法供檢查，新東方股價急瀉8.72%，收報17.8元；連累其他中概股受壓。阿里巴巴（9988）下滑3.43%，收報76元；騰訊（700）跌3.49%，收報254.6元；美團（3690）插6.14%，收報151.4元；嗶哩嗶哩（9626）挫9.31%，收報104.2元；京東（9618）瀉5%，收報182.4元。

美團插6%險守150元



花旗報告指，雖然國慶黃金周旅客量穩定，每日約2.6萬人次，但賭收略顯平淡，其復甦勢頭可能受到最近內地疫情影響。濠賭股續弱，金沙中國（1928）跌4.27%，收報18.82元；銀河娛樂（027）挫3.34%，收報44.9元；澳博（880）下滑2.89%，收報2.69元；永利澳門（1128）跌4.45%，收報4.94元。

電力股逆市造好



電力股逆市向上，中國電力（2380）升6.67%，收報3.04元；華潤電力（836）漲5.55%，收報12.94元；大唐發電（991）急漲11.18%，收報1.69元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，由於市場憂慮地緣政治局勢不明朗，內地股市長假期後復市表現不理想，上證指數更跌穿3000點，拖累恒指再創11年以來低位。他續指，目前暫缺利好因素下，預料港股維持弱勢，恒指短期圍繞17000點上落。但伍禮賢認為，隨著下周中共「二十大」召開，以及恒指近日累跌過千點，港股有機會趨向穩定。