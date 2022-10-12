英擴買債至通脹掛鈎國債

英倫銀行繼日前將緊急買債計劃的每日上限，加倍至100億英鎊後，最近公佈會將通脹掛鈎國債納入有關計劃。該央行亦指，通脹掛鈎國債出現市場失調及「自我強化的拋售預期」，對英國金融穩定構成重大風險。



英倫銀行公佈，會按早前公佈的買債計劃上限，調高至每日100億英鎊，包括最多50億英鎊用於傳統長期國債，以及最多50億英鎊用於通脹掛鈎國債，用作承托債價，有關計劃於本月11日至14日生效。



該央行聲明表示，過去一周的緊急買債計劃取得一定進展，但本周初國債出現進一步大幅重新定價，特別是通脹掛鈎國債，承認這個市場失調，以及自我強化的拋售預期，對英國金融穩定構成重大風險。

金融穩定遇重大風險



英倫銀行強調，有關操作並非一種貨幣政策工具，而是吸收超出市場可容納的沽售，有關買債規模會一直檢討。