A股V彈恒指照跌131點

連挫5日17000得而復失

市場憂慮環球經濟衰退，港股反覆向下，一度插近400點，惟A股午後現V形反彈，帶動港股一度轉升逾200點，惟尾市續跌。恒指全日收市跌131點，收造16701點，全日高低波幅602點。大市連跌5個交易日，累挫1385點。大市成交額回升至1128.02億元。



恒指低開74點，其後跌幅擴大，上午最多曾跌384點，午後急挫393點，低見16438點，再創逾11年新低。惟A股午後突然拗腰倒升，帶動港股大幅反彈208點，曾一度重上萬七關，見17040點全日高位。但尾市反覆向下，最終恒指全日跌131點或0.78%，報16701點；國指跌37點或0.65%報5692點；科指跌0.3%報3269點。



騰訊三年新低 協鑫系急瀉





ATM領跌大市，騰訊（700）再創三年新低，股價跌0.4%收報253.6元；阿里巴巴（9988）跌2.2%收74.35元；美團（3690）跌0.7%收報150.4元。協鑫系急瀉，協鑫科技（3800）在協鑫新能源（451）的持股量降至逾7%，協鑫科技股價挫4.5%收2.11元；協鑫新能源暴跌38.3%收報0.037元。





藍籌股普遍向下，滙豐控股（005）破底低見38.5元，股價瀉2.5%收報38.7元；渣打（2888）跌3.6%收報46.6元；招商銀行（3968）下滑5.4%，為跌幅最大藍籌；中國宏橋（1378）揚3.8%，為全日最大升幅藍籌。





新能源車板塊逆市向上，理想汽車（2015）飆6.8%收報81.2元；比亞迪（1211）彈3.2%收報195元；惟吉利汽車（175）跌0.4%。



16500水平料有支持





光銀國際董事總經理林樵基表示，港股出現明顯反彈，主要為A股午後反彈，對大市有正面影響，加上即將舉行的「二十大」為短期內較大的催化劑，或有機會利好個別行業，惟外來市場例如歐美等短期對亞洲區仍較為不利，相信大市短期內較波動，料短期上落區間500點，未來要留意美國通脹數據出台、下周公佈的內地第三季GDP數字，均會影響大市的方向，預計港股於16500點附近的水平或有支持。