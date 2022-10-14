恒指續創逾11年低 6連跌累瀉1698點

美國9月生產物價指數（PPI）超出預期，加上聯儲局9月會議紀錄顯示，決策官員同意須維持高利率，港股輕微低開後持續向下，最終以全日低位收市，報16389點，續挫311點，再創逾11年新低，6日則累挫1698點，大市成交額849億元。



另一方面，港元於紐約時段再度觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局繼昨日沽出約1.3億美元後，再承接116.97億港元沽盤，是8月9日以來單次最大手入市，銀行體系總結餘於10月14日將降至1066.05億港元，跌穿1100億元關。

金管再接117億沽盤



房地產行業銷售疲軟，導致內房及物管股沽壓，拖累大市走勢，龍湖（960）挫6.44%，收報18.6元；萬科（2202）跌1.02%，收報13.56元；華潤置地（1109）跌0.66%，收報30.35元。



內銀股於「二十大」前偏軟，建設銀行（939）跌1.12%，報4.41元；招商銀行（3968）挫3.99%，報30.1元；工商銀行（1398）跌0.55%，報3.61元；中國銀行（3988）跌0.78%，報2.55元。



科網股全線插水，京東（9618）跌4.7%，收報176.6元；美團（3690）跌2.93%，收報146元；嗶哩嗶哩（9626）跌8.88%，收報92.4元；騰訊（700）跌2.92%，至246.2元；百度（9888）跌4.49%，收報102.2元。



OPEC在月報中表示，將大幅下調今明兩年石油需求預期，能源市場受壓，煤炭股捱沽，兗礦能源（1171）挫3.46%，收報26.5元；中煤能源（1898）瀉6.2%，收報7.11元；中國神華（1088）微跌0.64%，收報23.3元。

科網股全線插水



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，市場擔心美國通脹問題尚未解決，可能要觀望「二十大」後再入市，料恒指短期內在16000點有支持，上望17000點。