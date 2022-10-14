傳《施政》減辣 地產股彈升

行政長官李家超下周公佈上任後首份《施政報告》，彭博引述消息指，港府正在考慮放寬針對非永久性居民的15%買家印花稅，以及放寬簽證限制，以設法遏制因疫情造成的人才流失。消息一出本地地產股午後由跌轉升，新地（016）揚2.66%，收報90.6元；長實（1113）升1.2%，收報46.25元；新世界（017）漲2.23%，至20.6元；恒地（012）升1.16%，收報21.75元。



報道引述消息人士表示，政府可能放寬對非永久居民置業者的15%印花稅規定，這些勞工在香港停留一定年限後可能會獲得退還部份或全部稅款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民購房者都適用。

專家料後市或續尋底



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，一旦政府放寬買家印花稅，對地產股將是利好消息但作用不大。他指，因目前加息步伐急速、經濟環境疲弱，本港樓市仍在調整周期，買家入市意欲審慎，拖累該板塊表現。他相信本地地產股後市持續尋底，估計最快明年才有機會重拾升勢。