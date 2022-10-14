傳《施政》減辣 地產股彈升

報道引述消息人士表示，政府可能放寬對非永久居民置業者的15%印花稅規定，這些勞工在香港停留一定年限後可能會獲得退還部份或全部稅款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民購房者都適用。
專家料後市或續尋底
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，一旦政府放寬買家印花稅，對地產股將是利好消息但作用不大。他指，因目前加息步伐急速、經濟環境疲弱，本港樓市仍在調整周期，買家入市意欲審慎，拖累該板塊表現。他相信本地地產股後市持續尋底，估計最快明年才有機會重拾升勢。
旅客未重返，尖沙咀栢麗購物大道的商店生意冷清，但這個鬧市地點將會大變身。有關業主立案法團早前向城規會申請將栢麗購物大道地下及一樓作食肆、商店及服務行業用途，以增加趣味點及「打卡位」，最新獲規劃署不反對...
2022-10-14
「反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治。」中共總書記習近平二○一二年執政後，在黨政軍掀起大規模反腐風暴。十年來，全國共立案調查超過四百七十萬名官員，當中包括四百多名省部級高官，以及周永康、令計劃等領導人級...
2022-10-14
俄軍周四針對烏克蘭超過四十個城鎮發動攻擊，南部尼古拉耶夫遭到強烈炮轟，一幢五層高住宅頂部兩層被徹底摧毀，而中部則有十六人在空襲中身亡。首都基輔持續受襲。基輔州州長庫萊巴表示，初步消息顯示，襲擊由伊朗製...
2022-10-14
新地旗下元朗PARK YOHO Bologna積極部署推售，昨日首度開放現樓示範單位。發展商表示，項目最快下周開價，不排除以吸引價推出。新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日開放共4個示範單位，容後數天對...
2022-10-14
美國9月生產物價指數（PPI）超出預期，加上聯儲局9月會議紀錄顯示，決策官員同意須維持高利率，港股輕微低開後持續向下，最終以全日低位收市，報16389點，續挫311點，再創逾11年新低，6日則累挫16...
2022-10-14
白禮頓比利時翼鋒托沙特近期狀態大勇，作客表現尤其突出，英超近三次作客入四球，上季聯賽作客賓福特又為白禮頓一箭定江山，預期今晚英超白禮頓作客賓福特，托沙特勢肩負客軍的入球重任，客勝二點二三倍宜及早下注以...
2022-10-14
英皇集團80周年誌慶，副主席楊政龍（Alex）大讚集團主席兼父親楊受成博士成功為公司創立了多個核心業務板塊，廣泛涉獵市民日常的居住、娛樂、金融等。父親更給予他做生意最重要的座右銘，就是守信用、守時、守...
2022-10-14
本港的新冠疫情維持在單日四千多宗的水平，日均死亡人數處於單位數，反映疫情進入了平穩期，由於確診者重症率低，醫療系統可以應付求診的需求，所以不足為懼，但本港又發現多宗「XBB.1亞系」新冠變種病毒的輸入...
2022-10-13
昨晚唯一錦標是香港交易所盃，結果由沈廄「燊榮之星」大熱掄元，騎者潘頓另贏伍廄「龍戰士」，最終亦成為騎師王。至於告東尼勝出「桃花盛」和「柏林探戈」，後駒鞍上人蘇兆輝另贏呂廄「旅英福星」，同告梅開二度。其...
2022-10-13