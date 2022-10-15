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潤歌互動暗盤升53% 每手帳賺1360元

2022-10-15 列印
■內地營銷服務商潤歌互動下周一掛牌。
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內地營銷服務商潤歌互動（2422）下周一掛牌，每股發行價0.64元，為招股價下限。香港公開發售部分超額認購約13.1倍，國際發售部分超額認購約0.4倍。一手中籤率50%，抽4手可穩獲一手，集資約1億元。

在昨日收市後的暗盤交易中，潤歌互動於輝立及富途暗盤收報0.98元，較招股價高53%，以一手4000股計，每手帳面賺1360元。潤歌互動於耀才暗盤收報0.97元，較招股價高52%，每手帳面賺1320元。
傳中石化重啟銷售業務IPO

另外，據外電最新引述消息指，中石化（386）計劃重組旗下零售業務後，最快於2023年底上市，香港是其中一個上市地點選項，可能至少集資50億美元（約390億港元）。
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