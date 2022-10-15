潤歌互動暗盤升53% 每手帳賺1360元

在昨日收市後的暗盤交易中，潤歌互動於輝立及富途暗盤收報0.98元，較招股價高53%，以一手4000股計，每手帳面賺1360元。潤歌互動於耀才暗盤收報0.97元，較招股價高52%，每手帳面賺1320元。
傳中石化重啟銷售業務IPO
另外，據外電最新引述消息指，中石化（386）計劃重組旗下零售業務後，最快於2023年底上市，香港是其中一個上市地點選項，可能至少集資50億美元（約390億港元）。
網上近日流傳數段懷疑涉及一名女政府行政主任（EO）的不雅片段，引來網民嘩然。警方大埔警區重案組經調查後，於周一拘捕一名懷疑發放片段的二十九歲男子。據悉，男方同任職行政主任，懷疑不滿女友不忠而公開兩人過...
2022-10-15
中國共產黨第二十次全國代表大會明在北京召開，二十大新聞發佈會定於今日下午四時半在人民大會堂舉行，將介紹大會準備情況及議程。發佈會將由央視進行現場直播，預計有超過二千名境內外記者參與。 由三十八個選舉單位選出的二千二百九十六名出席中共二十大的黨代表，已陸續抵達北京。天安門廣場外圍停泊多輛公安和特警車戒備，周邊的紀念品商店接獲當局通知配合停業九天，市內多座博物館已宣佈暫停開放。北京多個小區紅旗飄揚，有手臂套上紅袖章的志願者在小區站崗，公安也加強巡邏人手，武警持槍把守。針對前日有民眾於天橋掛起布條表達不滿，京城亦立即增聘人手加強行人天橋的保安措拖。
2022-10-15
英國政府推出的「迷你預算」大幅減稅方案，引發市場動盪而備受批評。英國首相卓慧思決定開除財相關浩霆，繼撤回較受爭議的富人減稅計劃，昨再有重大政策轉軚。卓一改早前推出的減稅方案，決定增加公司稅，卓聲稱這會...
2022-10-15
新地繼天水圍Wetland Seasons Bay熱賣後，最新推出元朗錦田北PARK YOHO Bologna應市，共164伙，已上載樓書，日前開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快下周公佈價單。元朗PAR...
2022-10-15
美國9月通脹超預期，隔夜美股戲劇性急跌後抽升，三大指數收升逾2%。港股6日瀉1698點屢創11年低後，恒指昨日跟隨外圍高開後升幅持續擴大，曾飆逾600點見17028點，隨後大幅回落「虎頭蛇尾」，最終以...
2022-10-15
熱刺鋒將孫興民終於撥開雲霧見青天，近期擺脫季初的入球荒，在過去五場各賽事攻入五球。這名南韓鋒將回勇得十分及時，其攻擊拍檔卡尼和李察利臣分別因為疲倦及受傷，今晚英超主場鬥愛華頓難以候命，此子矢言願意犧牲...
2022-10-15
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆、AL）與隊友Jeremy（李駿傑）早前結伴前往日韓兩地旅行，二人前晚終於從日本返港，由於Anson Lo在網上「踢爆」自己返港消息，超過300名粉絲一早蜂擁到...
2022-10-15
今年天熱，大閘蟹成熟得遲，前兩天剛剛嚐到第一批陽澄湖直送而來的新鮮貨。天氣還沒有冷，蟹身還不算結實，但蟹肉鮮甜，蟹膏香膩，到底是陽澄湖養出來的貨色，別處不及。吃蟹最好在家裏，調好蟹醋，備好花雕酒，慢慢...
2022-10-15
昨晚唯一錦標是香港交易所盃，結果由沈廄「燊榮之星」大熱掄元，騎者潘頓另贏伍廄「龍戰士」，最終亦成為騎師王。至於告東尼勝出「桃花盛」和「柏林探戈」，後駒鞍上人蘇兆輝另贏呂廄「旅英福星」，同告梅開二度。其...
2022-10-13