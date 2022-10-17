二十大難沖喜 《施政》刺激有限 港股本周料維持上落市

美國上月通脹超乎市場預期，聯儲局大幅加息陰影揮之不去，上周五美股高開低走，三大指數全線向下。恒指夜期收報16395點，跌205點，較港股收市低水193點。分析指，環球市場波動，加上「二十大」暫未有對資本市場有利的公佈，《施政報告》亦對資本市場正面刺激較小，恒指或持續低迷，本周將於16000至17000點之間上落。



本周市場焦點是內地「二十大」會否有利好政策出台，耀才證券研究部總監植耀輝表示，「二十大」針對經濟話題極少，所以中資股動力料較弱，加上中美關係沒有好轉，料短期中概股投資氣氛一般。

ADR夜期齊向下



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，就目前已揭幕的「二十大」內容來看，當局堅持「動態清零」以及在台海問題上措辭強硬，客觀上都未能對資本市場形成正面的刺激作用。不過他相信，本周會有一些具體的政策出台，但若「二十大」後續無利好消息，港股或繼續處於整固狀態，料短期恒指或會在16000至17000點之間上落，但受阻於17000點阻力。



外圍股市方面，美股三大指數上周五全線向下，跌幅介乎1%至3%，拖累港股ADR亦較上周五收市低220點，報16481點；其中阿里巴巴ADR跌2.6%；騰訊及美團ADR齊跌近1.5%。美股走勢持續波動，導致市場氣氛低迷，黃德几認為，由於港股已持續低迷一段時間，後市大跌可能不大，不過上升動力有限，短線仍未能擺脫外圍弱勢。



行政長官將於周三發表《施政報告》，上周傳出可能放寬對非本地買家需要支付15%印花稅規定，一度刺激本港地產股彈升，植耀輝認為，《施政報告》公佈後短期可能對地產股和消費股板塊形成一定刺激，不過整體對資本市場正面刺激較小，目前大環境低迷，不建議投資者在地產股和消費股板塊投入過多關注。

分析料再大跌機會微



本周內地將陸續公佈一系列經濟數據，包括第3季度國內生產總值（GDP）、上月工業生產指數及上月進出口額等。此外，受市場關注的貸款市場報價利率（LPR），亦會在周內公佈。本港方面，行政長官將於本周三（19日）發表首份《施政報告》，以及港交所（388）及中國鐵塔（788）等將公佈第三季業績。