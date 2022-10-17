理財通一周年在即 銀行冀鬆綁助吸客

本周三（19日）將是大灣區「跨境理財通」推出一周年，雖然反應未如預期，但有調查顯示大部份受訪的理財通投資者，都有意在未來12個月增加投資。本港3間發鈔行均積極部署理財通業務下一步發展，並冀理財通可獲放寬，包括改善開戶流程、擴大產品種類與範圍等。



滙豐調查顯示，受訪的理財通投資者當中，大部份南北向投資者均有意在未來12個月內增加投資，打算增加5%至10%的投資者比例最高，儘管市場波動，大多數投資者至今都可取得4%或以上回報。



理財通業務遙遙領先同業的中銀香港（2388），其副總裁陳文表示，該行理財通客戶，不論「南向通」內地投資者或「北向通」香港投資者的開戶總量、資金匯劃總量均在港位居前列。產品偏好方面，南向通客戶傾向投資於股債平衡基金，北向通客戶則偏好人民幣理財產品。滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀稱，過去一年該行在香港和內地理財通業務都錄得平穩增長。



展望未來，陳文預計隨著理財通運作愈趨成熟，開戶配套服務亦會不斷改善；投資產品種類、範圍以及風險級別匹配，也有機會進一步放寬。



陳慶耀也希望，理財通獲得拓闊，加入更多風險評級的產品，為風險偏好較高的資深投資者，提供更多高收益產品選擇，更好配合大灣區居民多元化投資需求。同時希望能簡化開戶流程、引入遙距投資諮詢服務或措施，方便投資者與投資或產品專家溝通，讓投資者及時掌握市場信息作出投資決策，將有助吸引有興趣但尚未參與計劃的投資者參與。

議員倡銷售資格互認



金融界立法會議員陳振英表示，可趁現在完善理財通細節，如考慮提高可投資銀碼，因在人民幣貶值下，南向通投資者的可投資銀碼已縮水；擴大產品範圍，因現只許投資中低風險產品，未必符合偏好中高風險產品作多元資產配置的南向通客戶需求；推動大灣區跨境銷售人員資格互認，方便銷售人員作跨境產品介紹，以及提供更佳售後服務，並建議放寬現時產品銷售推廣限制。