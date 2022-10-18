恒指升25點反彈力不足 科網醫藥股齊造好

上周五美股三大指數受加息陰霾影響全線向下，加上周日內地召開二十大，暫未見利好政策，港股承接外圍弱勢，昨日低開107點，報16479點，早段一度繼續尋底，曾插278點，低見16308點，再創11年低位，惟午後轉跌為升，見全日高位16754點，升166點，收市升幅收窄，報16612點，升25點，大市成交金額957億元。



英國更換財相，並提早公佈中期財政計劃，惟市場憧憬英國政局更多減稅計劃，相關股份走勢不一。滙豐控股（005）上揚1.48%，收報41.15元；保誠（2378）則下跌3.56%，收報77.15元；渣打（2888）微升0.62%，收報48.9元；友邦（1299）卻微跌0.3%，報67.65元 。

港交所反彈逾2%



科網股尾盤轉升，帶動大市走勢，小米（1810）上升1.28%，收報8.73元；美團（3690）輕微上揚0.47%，收報149.7元；美圖（1357）則漲2.81%，收報0.73元；美團（3690）輕微上升0.47%，至149.7元；快手（1024）亦輕微上揚0.21%，收報48.85元。



至於其他金融股方面，港交所（388）反彈2.27%，收報252.2元。



醫藥板塊延續上周五走勢，繼續上揚。中國生物製藥（1177）上揚3.58%，報4.05元；華潤醫藥（3320）升3.24%，報5.74元；翰森製藥（3692）急升13.21%，收報13.2元。



安里資產管理董事總經理郭家耀表示，目前市場氣氛薄弱，昨日港股走勢受外圍的走勢影響，加上港股連跌多日，導致昨日臨近收盤有一些反彈，但他強調這些反彈持續性並不強，相信只是短期內的表現。

分析料17000點上落



此外，目前「二十大」暫時並沒有特別針對經濟的消息，郭家耀指出，投資者對市場憧憬已經有所改觀，比較看淡。預料短期內恒指將於17000點上落，低至16200點有支持。