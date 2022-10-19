英財策逆轉美股造好 港股3連升高收301點

英國財政政策逆轉，英鎊回穩，市場氣氛改善，加上美國銀行股業績表現穩健，隔晚美股顯著造好。港股隨外圍高開逾200點後，一度倒跌54點，尾市重拾升勢，終以全日高位收市，收升301點，報16914點，3連升累漲525點，成交金額升至997億元。



科網股全線向好，騰訊（700）漲2.9%，收報254.4元；美團（3690）升2.9%，收報154元；阿里巴巴（9988）飆3.8%，收報76元；京東（9618）升3.7%，收報178.3元；小米（1810）升4.7%，收報9.14元；阿里健康（241）急彈9.4%，收報3.62元，為表現最佳藍籌股。

阿里健康飆9%藍籌最佳



體育用品股反彈，特步（1368）第三季內地零售銷售額增逾20%，股價飆4.5%，收報8.05元；李寧（2331）升1.9%，收報56.6元；滔搏（6110）升2.4%，收報5.49元；惟安踏體育（2020）第3季品牌零售額錄中單位數增長，股價逆市跌3.6%，收報78.8元，為表現最差藍籌股。



據報港府正考慮修訂禁令，容許電子煙等產品從陸路和海路經香港轉口貿易，料涉及每年數以十億計貿易量。電子煙概念股普遍向好，比亞迪電子（285）急彈10.7%，收報20.15元；惟思摩爾（6969）遭大和資本下調評級，股價逆市跌1.3%，收報8.82元。另一方面，比亞迪（1211）料首3季盈利增逾2.7倍，第3季盈利則增逾3.34倍，刺激股價上揚6.2%，收報205元。

比亞迪盈喜急彈6.2%



光銀國際董事總經理林樵基表示，隔晚美股造好加上英鎊反彈，令港股表現向好，預計短期走勢仍要視乎恒指能否突破17000點關口，相信短期仍會較波動，並會跟隨外圍走勢，未來要視乎美國通脹數字表現、11月初議息會議、延遲公佈的內地GDP數據，以及二十大期間會否有政策公佈等，料大市短期波幅為300至500點。