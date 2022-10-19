維達上季EBITDA銳減4成

維達國際（3331）公佈，截至9月30日止第三季息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）按年下降40.1%，至3.99億元；相應息稅折舊攤銷前溢利率降低7.1個百分點，至9.1%；集團匯兌虧損總額為5410萬元，按年擴大6.2倍。期內總收益增長6.5%，至43.74億元，當中35.99億元來自紙巾分部；7.75億元來自個人護理分部。

加價應對成本上漲



首3季收入則按年增6.6%，至140.55億元，EBITDA為18.17億元，按年減少27.1%，經營溢利下降46.7%至8.34億元。



集團表示，第3季業績反映當前充滿挑戰及波動的經營環境，前所未有的生產成本上漲、疫情管控對營運的干擾及匯率波動，都對集團經營造成一定壓力，在量價齊升帶動下，集團實現強勁自然增長。但集團期內通過數次調價舉措、持續提升效率及產品組合，一定程度緩和成本大幅上漲對利潤帶來的負面影響。