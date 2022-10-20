《施政》未減辣地產股捱沽 恒指3連升斷纜挫403點

美企第3季業績普遍理想，美股隔晚急升，恒指低開108點，報16805點，其後一度回升見16923點，惟再度插水至16508點，尾市跌勢加劇，最終以接近全日低位收市，報16511點，跌403點，成交金額回落至847億元。行政長官公佈《施政報告》未提「減辣」措施，本港地產股顯著向下。



行政長官李家超上任後發表首份《施政報告》，但港股投資氣氛疲弱，走勢節節下退，收跌403點，是本港5位行政長官首次發表《施政報告》以來跌幅最大，過去4名特首中，只有董建華發表首份《施政報告》後，當日恒指錄得升幅，輕微收升近28點，報14838點。

新世界挫7.8%藍籌最差



《施政報告》僅提及對海外專才置業可退已支付印花稅等，鼓勵非本地人來香港買樓，但未有其他樓市「減辣」措施，本地地產股走勢普遍向下，新世界發展（017）挫7.75%，收報18.82元，為表現最差藍籌股；恒基地產（012）跌3.6%，報21.45元。

內房股亦受壓，龍湖（960）跌1.47%，收報18.8元；華潤置地（1109）微跌0.47%，收報31.2元。



澳門博彩監察協調局公佈，今年第三季幸運博彩毛收入55.5億澳門元，按季減少34.6%，部份濠賭股受壓，金沙中國（1928）插5.44%，收報15.3元；銀河娛樂（027）跌4.09%，收報40.95元。



科網股普遍偏軟，阿里（9988）下滑4.34%，收報72.7元；騰訊（700）下跌4.09%，收報244元；快手（1024）插7.39%，收報47.65元；嗶哩嗶哩（9626）挫7.24%，報91.6元。

科網股普遍向下



光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，《施政報告》雖然有措施支持香港金融業發展，但已在市場預期之內，所以未有帶來利好刺激。他續指，港股經歷連續3天反彈後見回落，顯示港股仍缺乏動力，料短期主要在16000至17000點之間波動。