恒指曾瀉500點創13年低 傳入境鬆綁內航股起飛

市場憂慮聯儲局繼續放鷹，加上美國債息全線走高，隔晚美股齊挫。港股承接外圍弱勢，低開280點後跌幅擴大，曾跌500點，低見16010點，創13年新低，其後跌幅一度收窄，高見16452點，最終收報16280點，跌231點，成交金額增至1267億元。傳內地官員正討論將防疫政策縮短至「2+5」，航空股應聲大升。



港匯走勢偏軟，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市承接30.62億港元沽盤，香港銀行體系結餘將於今日跌至1001.66億港元。

港匯續弱結餘逼近千億



傳內地官員正討論將防疫政策縮短至「2+5」，航空股應聲大升，國航（753）揚3.31%，收報5.92元；東航（670）漲2.17%，收報2.83元；南航（1055）升1.91%，收報4.27元。



科網股全線插水，多股創歷史新低，快手（1024）瀉8.6%，收報43.55元；網易（9999）挫8.6%，收報100元；百度（9888）跌8.08%，收報91.5元；嗶哩嗶哩（9626）跌6.44%，收報85.7元。



傳內地政府與相關半導體廠商商討有關美國政府全面收緊對華晶片出口的規定，加上內地政府對晶片行業的支持，晶片半導體股集體逆市造好，中芯國際（981）漲1.55%，收報15.76元；華虹半導體（1347）升5.64%，收報17.62元；中電華大科技（085）漲9.52%，收報0.69元。

晶片股逆市造好



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，昨日港股跌幅顯著，主要由於投資者沽售科技股套現造成，二十大後尚未有利好政策刺激市場，導致市場重新關注於科技股估值及盈利。他又指，即使防疫政策縮短至「2+5」，料對市場刺激有限，但目前市場無利好刺激，因此大市有機會反彈，料短期恒指在16000至17100點區間上落。