疫下內地取底稿遇阻 會財局：最少需時9月

會財局公佈已與證監會、聯交所及會計師公會簽署諒解備忘錄，亦與中國財政部建立戰略關係，會財局主席黃天祐表示，此舉有助獲取存儲在內地的審計底稿，但在疫情背景下，仍然面臨「時間」挑戰，收集工作底稿需要穿州過省，過去2年首次獲取工作底稿需時9個月，獲取第2批工作底稿則接近1年，表示理解流程的必須性，同時正與有關部門緊密溝通，冀能在固有流程的基礎上，可以開設如通關「e道」般的便捷通道，令審批更加流暢及迅速。

望設「e道」加快流程



調查部主管林穎志指出，截至2021年3月31日止的18個月，年內該局已收到有關核數師失當行為或上市公司，不遵從財務匯報規定事宜的報告數量大幅增加51%，去年3月至今年同期則按年增加1倍，增加主要來源為舉報者及其他監管機構轉介，同時亦顯示公眾對投訴渠道的意識有所提高。



根據會財局公佈數據，截至2022年3月31日止的12個月，該局接獲101宗可跟進投訴，審核2021年3月31日期間結轉的62宗調查和查詢，展開46宗新個案及完成9宗個案。