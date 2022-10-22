恒指全周跌376點 藥明累挫17%

環球經濟不明朗，加上美國債息持續上揚，隔晚美股受挫。恒指昨日高開50點報16331點，其後走勢反覆，午後曾跌見16137點，最終收市跌69點報16211點。國指收報5517點，升5點；科指跌19點，收報3101點。大市成交額939.7億元。分析指，市場觀望二十大會議結束後，若有利好消息可刺激後市走勢。



以一周計，恒指累跌376點；國指累跌12點；科指累跌105點。個股方面，藥明生物（2269）累計跌17.6%，為本周表現最差藍籌股；翰森製藥（3692）為本周表現最好藍籌股，累計升20.75%。



多隻科網股繼周四創歷史新低後回暖。知乎（2390）上漲5.9%，收報16.5元；京東（9618）微升0.8%，收報163.3元；騰訊（700）微升0.2%至232.8元；惟快手（1024）及網易（9999）再創歷史新低，分別跌8.15%及4%，收報40元及96元。

內房逆市造好 碧桂園漲逾6%



傳中證監允許特定條件涉房地產企業在A股市場融資，內房股逆市造好。碧桂園（2007）升6.7%，收報1.43元；龍湖（960）漲3.5%，收報19.1元；萬科（2202）升1.5%，收報13.2元；華潤置地（1109）漲1.1%，收報31.15元。



內地動力煤價跌，電力股炒上，華潤電力（836）急漲7.3%，收報14.18元；龍源電力（916）上升6.1%，收報11.14元；華電國際（1071）則揚6.7%，收報3.04元。



此外，風電和光伏股向上，大唐新能源（1798）大升6.9%，收報2.31元；信義能源（3868）升6%，收報2.11元；協鑫新能源（451）大漲23.3%，收報0.037元。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，美國10年期債息升穿4.25厘，為2008年以來首見，美股期貨周五亞洲時段向下，杜指期貨跌63點，納指期貨跌0.7%，加上沒有特別消息刺激市場，導致市場氣氛審慎，影響恒指全日走勢。

分析料大市短期走勢反覆



林樵基續指出，杜指期貨目前跌幅持續，影響下午恒指走勢向下。大市短期內升跌幅區間在300至500點反覆，料低至16000點有支持。觀望二十大會議周六結束後，若有利好消息將會刺激後市走勢。