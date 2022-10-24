儲局放鴿美股飆 ADR夜期齊向上 恒指本周上望16800點

美國聯儲局官員上周五突然「放鴿」，刺激美股3大指數齊漲逾2%，杜指更勁升748點，報31082點，恒指夜期亦升191點，收報16376點，高水165點；ADR港股比例指數亦較上周五收市升225點，報16436點，預視港股今日有望高開。分析預期，受外圍市況帶動，恒指本周可上望16800點，下試15800點應有支持。



藍籌股ADR全線上揚，美團（3690）ADR升2.6%；騰訊（700）ADR微升0.9%；滙控（005）ADR漲2.9%；阿里巴巴（9988）ADR漲1.8%。

分析料二十大影響微



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示，美股3大指數上周五表現強勢，港股今日有機會高開，挑戰16500點阻力位。此外黃敏碩又稱，本周五為期指結算日，加上聯儲局將於11月初議息，市場氛圍動搖，市場有聲音認為聯儲局會減緩加息步伐，美元升勢有機會放緩，如果聯儲局減緩加息，或美債債息下降，屆時有利恒指企穩。



對於二十大公佈新一屆中共常委名單，他認為對經濟影響不大，料本周恒指於15800至16500點之間徘徊。

港股迎重磅股業績期



港股於本月跌幅顯著，但香港股票分析師協會副主席郭思治相信，港股本周在美股刺激下將有明顯反彈，看好今日股市走勢。此外，他指本周四會是轉倉高峰期，周五則是結算日，但預期成交額依舊低迷。他認為，電訊股和石油股受外圍經濟影響較小，表現跑贏大市，投資者可考慮吸納，並料恒指在16100至16800點區間活動。



展望本周，歐洲央行、加拿大央行及日本央行均會議息，另外美國重要科技公司將陸續公佈業績。本港方面，進出口額亦會在本周公佈，同時多間上市公司將公佈第三季業績，包括滙控、渣打（2888）、中國銀行（3988）、工商銀行（1398）及農業銀行（1288）等，以及比亞迪（1211）和三桶油等股份。此外，原本於上周公佈的中國國內生產總值（GDP），預期會於本周公佈。