MIRROR地位難取代 廣告業界料明年復熱

MIRROR在7月底發生演唱會墜屏事件後沉澱2個多月，近期陸續曝光，為全面復工「熱身」，有廣告業界反映，MIRROR的廣告效益難以替代，很多公司都寧願等其復出，並相信以MIRROR人氣，復出後仍然有得紅，估計至明年上半年可重新成炙手可熱的廣告代言人。



本地廣告商一門創作總監曾永豪表示，MIRROR停工這段時間，有廣告客戶曾探討找其他明星代言品牌，但始終找不到比MIRROR更合適的人選，大部份更是不斷查詢他們何時復工，寧願將廣告預算延至明年初。



一門今年透過MIRROR製作過化妝品牌SHISEIDO及牙膏品牌DARLIE（前稱黑人牙膏）廣告，曾永豪指，其涉及MIRROR的廣告製作，原定第四季的拍攝暫停至今，亦未討論明年計劃，並認為近期廣告界「靜咗少少」，但大致影響不大，「只係無之前咁癲」，相信明年上半年有望重現光景。

客戶寧延預算等復出



他指出，MIRROR廣告效益非常顯著，有助行業蓬勃發展，「公司見到MIRROR真係有數返，會再放預算落去佢哋度，佢哋12個又可以拆散用，個個品牌都想搵」，其影響力無論在網上點擊率、觀看時長、討論及互動等，都遠高於傳統巨星，「可以話高1000倍」，廣告身價飆升後卻不是十分貴，形容有很高性價比。

3成員仍居上季搵銀十大



停工亦不意味無曝光，第三季Instagram（IG）品牌內容廣告銷售額最高的KOL（意見領袖）中，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）仍打入十大，分別排第5、6及8位，3人影響力較第2季進佔首5位下降。



admanGo銷售總監馬桂菁表示，在過去2、3個月停工期間，仍有不少已完成的MIRROR代言廣告在各平台發佈，「可能真係少咗，但係整體廣告有健康升幅，睇唔到本身應該有嘅嘢變無。」她又稱，目前為止本港整體廣告支出亦有平穩增長，雖然不少企業仍等待香港全面通關，但仍會投放資源作市場推廣。