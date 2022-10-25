內地經濟增長超預期上季GDP按年升3.9%

內地昨日公佈延期一周的第三季經濟數據，其中第三季國內生產總值（GDP）增長3.9%，較預期的升3.3%為佳；首3季GDP則按年增長3%，符合市場預期；9月全國城鎮調查失業率為5.5%，按月上升0.2個百分點。



國家統計局公佈，初步核算首3季國內生產總值870269億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長3%，較上半年加快0.5個百分點。分產業看，第一產業增加值54779億元，按年增長4.2%；第二產業增加值350189億元，增長3.9%；第三產業增加值465300億元，增長2.3%。

首3季增3%符預期



分季度看，第一季國內生產總值按年增長4.8%，第二季增長0.4%，第三季增長3.9%。從按季來看，第三季國內生產總值增長3.9%。



三頭馬車數據方面，首三季全國房地產開發投資103559億元，按年下降8%；其中住宅投資78556億元，下降7.5%。首三季全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，比上半年加快0.5個百分點。其中，9月規模以上工業增加值按年增長6.3%，按月加快2.1個百分點，按月增長0.84%。



首三季社會消費品零售總額320305億元，按年增長0.7%。9月社會消費品零售總額37745億元，按年增長2.5%。



另一方面，中國海關總署公佈，以美元計9月中國進出口按年增3.4%。其中出口總值3227.6億美元，按年增5.7%，增速較上月回落1.4個百分點，但仍高於預期的增4.1%；進口總值2380.1億美元，按年增0.3%，增速與上月持平，但遜於市場預期的升1%。

上月進出口增3.4%



9月貿易順差847.4億美元，高於市場預期的810億美元。今年首9個月中國進出口總值則按年增8.7%；其中出口按年增12.5%，進口按年增4.1%，首三季貿易順差6451.5億美元。