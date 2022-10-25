中海外上季經營溢利跌78%

截至今年9月底，合約物業銷售額為2013億元，按年跌26.9%。銀行結餘及現金為1193.5億元，淨借貸比率為43.7%，較中期的41%升2.7個百分點，公司指負債率處於行業最低區間，財務穩健。
首三季收入跌2成
首三季集團扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為258.1億元，按年挫34.5%。首三季收入為1213.1億元，較去年首三季的1511.2億元跌19.7%。中海外指，對香港經濟與樓市保持信心，並將持續把握機會增加投資。
踏入秋季，適合郊遊，近年興起租用露營車，一家大細走到戶外，親近大自然。無良騙徒看準機會，於網上冒認露營車公司，佈局掠水。兩名苦主接受本報訪問，分別損失五千和六千元，痛斥騙徒無良。而被假冒的露營車公司負...
2022-10-25
中共中央昨早舉行新聞發佈會，介紹解讀黨的二十大報告。中央政策研究室主任江金權指，在新時代十年的偉大變革中，有效應對外部勢力在台灣、香港、新疆、西藏、南海等方向的挑釁破壞。江指出，報告從十六個方面總結了...
2022-10-25
印度裔的英國前財相辛偉誠經歷兩輪黨魁選舉，成為第一位亞裔首相，亦是英國歷來首位非白人首相和逾二百年來最年輕和最富有的首相。他承諾會致力解決經濟危機和團結保守黨。最早宣佈參選的下議院領袖莫佩琳，在提名公...
2022-10-25
新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna收票持續，項目落實於周四進行首輪銷售，推出價單60伙發售，另推出6伙特色戶以招標方式發售，合共發售66伙，項目收票理想，暫收約1000票，超購逾15...
2022-10-25
內地昨日公佈延期一周的第三季經濟數據，其中第三季國內生產總值（GDP）增長3.9%，較預期的升3.3%為佳；首3季GDP則按年增長3%，符合市場預期；9月全國城鎮調查失業率為5.5%，按月上升0.2個...
2022-10-25
樸達入主車路士後各賽事八場不敗，他矢言全靠中場美臣蒙特在中場瞻前顧後，肩負組織攻勢的重任之餘，還承擔不起眼的防守工作。藍獅今晚歐聯E組只要作客擊敗次席薩爾斯堡，就可提早出線，大可將此重任託付到這名廿三...
2022-10-25
《第42屆韓國影評獎》昨日公佈得獎名單，湯唯及朴海日主演、朴贊郁執導的《分手的決心》贏得六獎成為大贏家，包括最佳電影、導演、女主角、劇本、攝影及音樂獎。湯唯是繼《釜日電影獎》與《春史電影頒獎禮》後，一...
2022-10-25
中文大學的新校徽設計引發爭議，部份校友的不滿情緒尤其激烈，事件發酵逾一周，昨天有新發展，校方在社交網站專頁省去校訓「博文約禮」四字的簡化版校徽，重新轉回以前的校徽。中大校長段崇智亦為事件爭議降溫，指校...
2022-10-25
昨日重頭戲肉是國際二級賽的精英碗，結果伯廄「福逸」半冷奪標，騎者巴度另贏蔡廄「安力寶」和沈廄「同舟共濟」，三W兼做騎師王。至於呂健威憑「巴閉哥」和「包裝智威」起孖，但在練馬師王未能追及蔡約翰，後者憑一...
2022-10-24