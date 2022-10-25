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中海外上季經營溢利跌78%

2022-10-25 列印
■中國海外發展首三季收入較去年同期跌19.7%。
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中國海外發展（688）公佈2022年第三季扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為18億元（人民幣，下同），較去年同期的80億元跌77.5%。第三季收入為175.2億元，較去年同期的432.4億元跌59.5%。期內，於內地7個城市新增10幅土地，總地價322億元，權益地價為288.5億元。

截至今年9月底，合約物業銷售額為2013億元，按年跌26.9%。銀行結餘及現金為1193.5億元，淨借貸比率為43.7%，較中期的41%升2.7個百分點，公司指負債率處於行業最低區間，財務穩健。
首三季收入跌2成

首三季集團扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為258.1億元，按年挫34.5%。首三季收入為1213.1億元，較去年首三季的1511.2億元跌19.7%。中海外指，對香港經濟與樓市保持信心，並將持續把握機會增加投資。
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