滙控少賺42%勝預期 擬明年首季復派息

滙控（005）截至今年9月底止，第三季列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年減少41.8%，按季則跌37.2%，較市場預期為佳；經調整除稅前利潤增加10億美元，至65億美元，不派季度息。滙控財務總監邵偉信重申，有信心明年首季恢復派季度息。滙控股價於公佈季績後急挫，失守40元關，收報39.95元，跌5.11%。



滙控上季列帳基準收入116.16億美元，按年減3.3%遜預期，反映計劃出售法國零售銀行業務減值，以及貨幣換算的不利影響。季內經調整收入增28%，達143億美元；普通股股東應佔利潤19.13億美元，按季跌65.1%，按年跌46%；淨利息收益率1.57%，按年增38個基點、按季增22個基點；每股盈利0.1美元，按年少44.4%、按季少64.3%。

股價挫5%失40元關



列帳基準預期信貸損失為11億美元，包括反映經濟趨不明朗、通脹、利率上升及中國內地商業房地產行業現行發展的準備，去年同期則錄得撥回淨額7億美元。



普通股權一級資本（CET1）比率為13.4%，按季跌0.2個百分點，當中包括重新分類法國零售銀行業務至持作出售用途所產生的0.3個百分點影響，以及孳息曲線變陡導致金融工具錄得的權益虧損擴大所導致的0.1個百分點影響。第三季該集團平均有形股本回報（年率）為7.8%。



對於何時復派股息，滙控財務總監邵偉信重申，有信心明年首季恢復派季度息，他又稱，第3季就內房風險作出4億美元減值，由於市場信心仍然疲弱，估計未來減值將會增加。

料明後年派息比率50%



滙控行政總裁祈耀年則表示，力爭2023年起達至最少12%回報目標，並增加股東分派，預期2023及2024年度派息比率達50%。他又稱，上季集團維持強勁動力，三大環球業務都錄得良好有機增長，淨利息收益隨著利率上升而增加，並對香港業務前景感樂觀。