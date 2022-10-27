內地監管部門維穩 恒指止跌回升152點

美股隔晚造好，加上人行和外匯局發聲維護股市、債市、樓市健康發展，支持香港國際金融中心持續繁榮發展，帶動港股「回血」，一度重上15500點，惟其後升幅收窄，收報15317點，升152點，終止5連跌，大市成交金額減至1308億元。



恒指低開69點，報15096點，曾低見15041點，跌124點，其後受內地監管部門發文維穩消息刺激下，恒指止跌回升，高見15584點，升418點，其後升幅收窄，收報15317點，升152點，終止5連跌；科指收報2956點，漲71點或2.5%；國指報5217點，揚37點或0.7%。

阿里健康續成最佳藍籌



科網股繼續反彈，阿里健康（241）連續兩日成為表現最好藍籌股，收升8.8%，報3.58元，主因料截至今年9月底止6個月轉賺逾8000萬元人民幣，去年同期虧損約2.32億元人民幣。小米（1810）升3.5%，報9.14元；騰訊（700）揚2.5%，報211.6元，阿里巴巴（9988）則逆市跌2%，收報62.3元。



澳門媒體報道，內地四省一市即將恢復赴澳旅行團，濠賭股走高，惟澳門發現1宗新冠病毒陽性個案，令升幅收窄。永利澳門（1128）收報3.32元，升4.7%；金沙中國（1928）報14.04元，升2.33%；新濠國際（200）報4.11元，升2.2%；澳博（880）報2.46元，升2%；銀河娛樂（027）報37.35元，升1.5%。

分析料後市大升機會微



資深證券分析師彭偉新表示，受美股上升帶動，加上今日是恒指結算日，投資者選擇平淡倉，令港股昨日上揚。他預期，未來恒指走勢反覆，「有200至300點跌幅都唔出奇」，支持位為14931點水平，阻力則位於約15585點。他又認為，未來港股大升機會較低，昨日反彈主要由於科網股大升，內銀股卻逆市向下，在升勢未見全面下，難以造就大升市。