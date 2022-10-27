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平保首3季利潤跌6.3%

2022-10-27 列印
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中國平安（2318）公佈，首三季淨利潤764.6億元（人民幣，下同），按年下跌6.3%；營運利潤為1232.9億元，按年增長3.8%；期內壽險及健康險新業務價值258.5億元，按年減少26.6%；年化營運股本回報率（ROE）為19.9%。

按業務劃分，壽險及健康險業務淨利潤850.6億元，增17%，其代理人人均新業務價值按年提升超22%。財產保險業務中，平安產險原保險保費收入為2220.2億元，增長11.4%，淨利潤104億元，下跌22%。
新業務價值跌26.6%

平保表示，短期內地局部疫情時有發生，令經濟復甦受壓，消費和投資恢復遲緩，業務增長面臨一定挑戰，同時國際環境依然複雜嚴峻，信用風險上揚，資產質量持續受壓，權益市場波動加劇。
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