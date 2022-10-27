平保首3季利潤跌6.3%

按業務劃分，壽險及健康險業務淨利潤850.6億元，增17%，其代理人人均新業務價值按年提升超22%。財產保險業務中，平安產險原保險保費收入為2220.2億元，增長11.4%，淨利潤104億元，下跌22%。
新業務價值跌26.6%
平保表示，短期內地局部疫情時有發生，令經濟復甦受壓，消費和投資恢復遲緩，業務增長面臨一定挑戰，同時國際環境依然複雜嚴峻，信用風險上揚，資產質量持續受壓，權益市場波動加劇。
花農一年辛勤，等每年年宵賺取回報，但近年疫情打擊市道，已經「無啖好食」，加上天氣暖化，要開設備如防太陽網、開冷氣等，保護年花，並拖延花期，令成本驟增，花農叫苦連天，料明年一月底農曆新年也不敢加價，而且...
2022-10-27
在北京召開的中共二十大會議結束，確定新一屆領導班子及國家未來施政方向。美國國務院表示，二十大會議不會改變美國的對華政策。美國國務院發言人普萊斯周一在記者會指，留意到中共二十大會議結束，美方歡迎與中國在...
2022-10-26
英國新首相辛偉誠就職第一天，甫公佈新的內閣名單便引起爭議。六天前才因為電郵風波而引咎辭職的柏斐文，重新獲委任為內政大臣，反而角逐黨魁失敗的下議院領袖莫佩琳升職無望，只能繼續擔當一個次要角色，令一些保守...
2022-10-27
新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日進行首輪銷售，項目昨日截票，共取得2577票，成績不俗，以今日發售價單上的單位共60伙計算，超額認購逾41倍；另恒基旗下ONE INNOVALE...
2022-10-27
美股隔晚造好，加上人行和外匯局發聲維護股市、債市、樓市健康發展，支持香港國際金融中心持續繁榮發展，帶動港股「回血」，一度重上15500點，惟其後升幅收窄，收報15317點，升152點，終止5連跌，大市...
2022-10-27
賽前在歐霸C組排第三位的羅馬，雖然無緣成為小組冠軍，但仍有機會後上以次名晉級附加賽，今晚作客已篤定出局的赫爾辛基務必全取三分。該隊中堅史摩寧近期入球數字較前鋒還多，今仗勢代替受傷的射手戴巴拿肩負起入球...
2022-10-27
五年冇拍劇，近年主力拍電影的張繼聰，為了熱愛的籃球，及跟導演袁劍偉、MIRROR、ERROR等合作，決定接拍ViuTV劇《季前賽》，最重要跟新一代演員合作，可以了解年輕人想法令自己唔會out。講到同姜...
2022-10-27
早年發生多宗塌樹事故，甚至有途人被壓死，促使政府成立專責部門管樹，但成效有多大，實在成疑。上月中何文田巴富街一棵彎曲鳳凰木倒塌，壓中四部車，險殺司機，更加令市民質疑政府管樹不力。康文署昨天公佈，覆檢巴...
2022-10-27
昨晚舉行季內首次全泥地夜賽，潘頓憑羅廄「黃金甲」、容廄「火鑽」和「皮具之星」報捷，另加一亞一季，於第八場後提前成為騎師王，而容天鵬則起孖。至於伍鵬志憑「天足貓」和「齊心同行」梅開二度，並且成為練馬師王...
2022-10-27