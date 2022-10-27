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渣打稅前多賺32%勝預期

2022-10-27 列印
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渣打（2888）公佈第3季稅前法定溢利13.91億美元，按年增長39.66%；稅前基本溢利14.2億美元，升31.7%，勝市場預期；經調整經營收入43.2億美元，好過預期的39.8億美元，淨利息收入按固定匯率正常化基準計算上升24%。受業績勝預期刺激，渣打股價一度升近6%，高見51.75元，收報50.2元，升2.7%。
內房撥備增至1.53億美元

第3季信貸減值支出2.27億美元，按年上升1.2億美元，按季上升1.6億美元，包括中國商業房地產風險敞口的1.3億美元。現時的管理層額外撥加總額為2.04億美元；與新冠病毒相關的額外撥加減少3900萬美元，至5100萬美元，以及與中國商業房地產相關的額外撥加增加2700萬美元，至1.53億美元。
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