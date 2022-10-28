中概股勁彈人幣回勇 港股虎頭蛇尾升110點

隔晚在美上市的中概股強勢反彈，加上美匯指數跌穿110，以及人民幣走強，恒指大幅高開403點，報15721點，其後一度高見15833點，勁升515點後無以為繼，升幅大為收窄，收市升110點，報15427點，大市成交金額連續2日萎縮，至1229億元。



摩根士丹利以二十大閉幕後政策、地緣政治和動態清零的「高度不確定性」為由，全面大幅下調中國股票指數在基本、熊市和牛市情景下的目標價，指基本情景下恒指目標由19400點下調至16900點。

大摩削恒指目標至16900



科網股連續3日帶領港股向上，京東（9618）收飆5.9%，報157.1元，為表現最好藍籌股；阿里巴巴（9988）升4%，報64.85元；聯想集團（992）漲3.5%，6.16元；美團（3690）升1.6%，報131.8元；騰訊（700）揚0.8%，報213.2元。



中國官方正式公佈，自11月起對電子煙徵收消費稅，以減少年輕人消費，刺激電子煙股炒上，思摩爾（6969）曾大升3成，報11.8元，收市僅升6%，報9.59元；中煙香港（6055）揚4.6%，收報8.21元；中國波頓（3318）升4.3%，收報2.44元。



內地多隻地產債走低，拖累內房及物管股向下，其中龍湖集團（960）跌5.1%，報14.78元；華潤萬象生活（1209）瀉7.6%，收報25.05元；融創服務（1516）降4.5%，收報1.5元。

分析料期結日窄幅上落



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，近日外圍市場回暖，加上美匯指數下挫令人民幣走強，有助帶動股市向上，惟投資者信心不足，趁高減持獲利，加上人民幣午後再次走弱，導致港股升幅收窄。他續指，今日為期指結算日，除非有特別消息，否則預計股市會窄幅上落，處於整固階段，近期支持位為15000點，阻力位約16000點。