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中海油上季盈利增89%

2022-10-28 列印
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「三桶油」中的「兩桶油」昨日齊齊公佈季績，在受惠國際油價上升、銷量增加及提質降本下，中海油（883）上季盈利按年大升89%，至368.81億元（人民幣，下同）；中石油（857）第3季純利亦升71.49%，至378.8億元。

中海油上季盈利368.81億元人民幣，按年升89%；收入1087.9億元，按年升71%。上季實現總淨產量約1.57億桶油當量，按年上升8.8%。若以首3季計，中海油盈利1087.68億元，按年升近1.1倍；收入3111.45億元，按年升79%。
中石油首3季多賺6成

另一方面，中石油（857）第3季純利按年升71.49%，至378.8億元；營業收入按年升22.96%，至8407.8億元。以首3季計，中石油營業收入按年升30.6%，至2.5萬億元；純利升60.09%，至1202.71億元。
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