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國壽新業務價值跌15.4%

2022-10-28 列印
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中國人壽（2628）第3季純利57.01億元（人民幣，下同），按年跌24.2%，每股盈利0.2元；營業收入1727.14億元，按年跌1.4%。今年9個月純利則錄311.17億元，按年跌35.8%，每股盈利1.1元，主因權益市場波動加劇、投資收益下降；新業務價值按年下降15.4%。退保率為0.74%，按年下降0.19個百分點。
市場波動累純利減36%

集團首3季保費收入5541.05億元，按年增長0.1%。新單保費1713.38億元，按年增長6.3%。首年期交保費為913.7億元，按年保持平穩，其中10年期及以上首年期交保費為386.94億元，按年增長4.9%。短期險保費為670.66億元，續期保費為3827.67億元。
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