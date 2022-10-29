三大內銀第三季多賺逾6%

各大國有銀行公佈第三季業績，工商銀行（1398）第三季淨利潤934.16億元（人民幣，下同），按年增長6.76%，營業收入2073.31億元，減少4.67%。農業銀行（1288）上季淨利潤685.6億元，按年增6.41%，營業收入1777.41億元，跌1.05%。交通銀行（3328）第三季純利錄238.43億元，按年增6.72%。



以首三季計，工行淨利潤2658.22億元，增5.56%。期內營業收入651.19億元，增1.12%，當中利息淨收入5275.98億元，增長3.22%，年化淨利息收益率1.98%；非利息收入1235.21億元，下跌6.95%，其中手續費及佣金淨收入為1055.94億元，增長0.3%。期末不良貸款餘額為3217.54億元，較去年底增283.25億元，不良貸款率1.4%，下降0.02個百分點；撥備覆蓋率206.8%，上升0.96個百分點。

農行縣域客戶貸款增近16%



農業銀行首三季淨利潤1975.05億元，增5.78%，收入5654億元，多3.58%；淨利息收入4480.5億元，按年增長4.27%，淨利息收益率為1.96%，手續費及佣金淨收入673.55億元，增長2.87%。期末不良貸款餘額2697億元，較去年底增加239.2億元；不良貸款率1.4%，下降0.03個百分點，撥備覆蓋率302.65%，上升了2.92個百分點。農行指，截至9月底，縣域客戶貸款及墊款總額7.19萬億元，較去年底增加9744.1億元，增長15.67%；縣域吸收存款10.68萬億元，增加長13.49%。



交通銀行首三季錄得純利678.83億元，按年增5.47%，基本每股收益0.83元。淨經營收入2103.47億元，按年增5.06%。其中，利息淨收入1280.27億元，按年增7.37%，佔總收入60.86%，公司指主要源自生息資產規模增長帶來的貢獻。截至2022年9月30日，資產總額12.69萬億元，按年升8.81%；負債總額11.68萬億元，按年升9.28%。不良貸款餘額1019.61億元，較上年末增加51.65億元，增幅5.34%；不良貸款率1.41%，較上年末降0.07個百分點；撥備覆蓋率181.54%，較上年末升15.04個百分點。



招商銀行（3968）上季淨利潤375億元，按年增15.5%，營業淨收入857.65億元，多3.76%。首三季淨利潤1069.22億元，增14.2%，營業淨收入2648.42億元，多5.31%，當中淨利息收入1621.3億元，增長7.63%；非利息淨收入1027.12億元，增長1.85%。期末不良貸款餘額570.88億元，較去年底增加62.26億元；不良貸款率0.95%，上升0.04個百分點；撥備覆蓋率455.67%，下降28.20個百分點。

招行上季淨利潤勁增逾15%



招行指，在全球經濟下行、房地產行業調整、資本市場波動等因素，經營面臨較大壓力，將繼續堅持戰略方向走差異化發展道路，強化資本內生能力，以實現全年經營業績的穩定增長。