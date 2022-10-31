科企績優美股飆 夜期率先回升 港股可望重上15000關

市場預期美國聯儲局將放慢加息步伐，加上美國大型科企英特爾與蘋果業績理想，刺激美股上周五全線造好，三大指數齊升逾2%。恒指夜期率先重上15000關，收報15020點，升129點，高水157點，ADR亦較上周五收市高近百點，顯示恒指今日有望高開並重上15000關。分析指，市場關注聯儲局本周議息，加上眾多經濟數據可能利好股市，恒指本周可上望15400點。



美股上周五收盤齊升，杜指大漲828點；納指上漲309點；標指上漲93點，其中杜指創下今年5月以來最佳單周表現，上周累升5.7%；納指及標指均兩星期連升。

比亞迪ADR飆3.8%



多隻藍籌股ADR表現亦受帶動向好，上周五收市後公佈季績的比亞迪（1211）ADR急升3.8%，折合報171.97港元；騰訊（700）ADR報202.7港元，較上周五收市高1.96港元；阿里巴巴（9988）ADR報62.54港元，較港股收市價高1.3%；滙豐控股（005）ADR折合報40.71港元，較港股收市價高0.66港元。



光銀國際董事總經理林樵基表示，由於美股上周五表現強勁，港股今日有機會高開。晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊亦認為，由於近幾周港股累積跌幅較大，因此港股今日高開機會較大。



林樵基續指，本周聯儲局貨幣政策會議備受關注，可能會刺激本周股市走勢，加上周三在本港召開國際金融領袖投資峰會，期待可以緩解市場氣氛。他認為，即使恒指今日高開，但本周港股依然會波動反覆，提醒投資者宜採觀望態度，料大市短期上落區間約500點。



黃子燊解釋，由於外圍經濟衰退風險持續上升，看淡外圍市場，加上港股本身風險因素暫未撤退，內地防疫政策未有好消息，種種因素有可能導致第四季走勢繼續向下，料恒指在第四季有機會再創13年半新低。近期美股反彈，不足以支撐港股向上，港股在環球股市當中處於弱勢，料本周恒指在14400至15400點區間上落。

儲局議息備受關注



本周備受市場關注的聯儲局議息會議將於本周二召開，預計於香港時間本周四（11月3日）凌晨兩時公佈結果，同時10月美國非農就業職位及失業率亦會在本周公佈。另一方面，中國、香港及美國等多地10月製造業PMI（採購經理人指數）亦將出爐。本港方面，聯想集團（992）將公佈中期業績，香港金融科技周以及國際金融領袖投資峰會等盛事亦將相繼召開。