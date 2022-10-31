世盃訂購表現勝去屆 HKT看好ViuTV收視

今年卡塔爾世界盃與香港時差只有5小時，HKT Home董事總經理蔡煒健期待今屆比2018年做得更好，冀ViuTV收入及收視率方面再創新高。蔡煒健又透露，目前今屆世界盃個人客戶的訂購情況相較上屆更好，商業客戶方面表現亦良好。



蔡煒健指出，對於世界盃收視今屆有一個很大的利好因素，是香港與卡塔爾時差僅為5小時，所以所有比賽均集中在傍晚以及凌晨時段，決賽以及季軍賽則在晚上11點的「黃金時間」開播。他指這對免費電視是一大優勢，希望ViuTV可以在決賽日再破收視紀錄。

賽事集中晚上及凌晨



在上屆世界盃期間，ViuTV曾在決賽日創下開台以來最高的收視紀錄，平均24.4點（大約159萬觀眾收看），最高更加有26.6點（大約173萬觀眾收看）。當時屬於首次投得世界盃轉播權，也為Now TV成功吸引新客戶，根據電訊盈科（008）公告，2018世界盃期間，在主題內容組合以及推出Now E服務帶動下，Now TV業務EBITDA按年升13%至4.71億元，已安裝Now TV客戶數目升至134.4萬名。



蔡煒健並未透露今屆世界盃具體銷售情況，不過他表示，截至目前個人客戶反應相較上屆更好，商業客戶方面亦良好。政府早前宣佈將進一步放寬防疫措施，當中食肆堂食時間及酒吧營業時間限制，本周四起將全面取消。Now回應稱，相信可吸引更多市民到餐廳或酒吧與朋友一齊收看賽事，有助進一步帶動更多食肆播放全部64場世界盃賽事。

設AR提升觀賞體驗



睇波體驗方面今屆亦有升級，除了NowTV及Now E兩大平台都支援全程64場比賽4K直播外，Now還提供專為今屆世界盃而設的擴增實境（AR）應用程式，以內置不同功能來提升觀賞體驗。在直播比賽的同時，合資格的用戶可以在手機或平板電腦上以AR方式觀看實境賽場，即時看見球員們的走位布陣，甚至可跟自己喜愛的虛擬球員合照。