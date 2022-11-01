港股反覆挫176點續尋底 主席辭任龍湖曾暴瀉45%

上周美股全線造好，但港股未受帶動，恒指低開32點後，報14830點，其後曾挫逾200點，低見14597點，午後一度倒升250點重上15000關，高見15113點，惟後勁不斷，全日跌176點，收報14687點，再創13年半新低，成交金額1309億元。龍湖（960）創始人吳亞軍辭任主席，拖累該股一度暴挫近45%。



國指收報4938點，跌90點；科指跑贏大市，升29點，收報2852點，恒指單計10月暴瀉2535點或14.7%，創2008年10月以來最大單月跌幅。龍湖（960）創始人吳亞軍辭任主席，拖累內房股走勢，該股最多下滑近45%，低見7.26元，收報10元，大跌23.8%，為表現最差藍籌股；萬科（2202）則插10.95%，至10.08元。

騰訊美團逆市造好



科網股普遍向上，帶動大市走勢，騰訊（700）揚2.4%，收報205.6元；美團（3690）升2.5%，收報124.8元。此外，內地出入境管理局公佈，下月啟用智能簽注設備受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請，濠賭股普遍向上，金沙中國（1928）升4.4%，收報13.7元；銀河娛樂（027）升1.8%，收報35.85元；澳博控股（880）揚1.24%，收報2.45元。



受惠蘋果業績理想，蘋果概念股繼續全線走高，比亞迪電子（285）抽升13.43%，收報22.8元；瑞聲（2018）急升12.34%，收報14.38元；高偉（1415）升1.05%，收報9.6元。此外，比亞迪（1211）業績符合市場預期，股價升6.04%，收報175.7元，為表現最好藍籌股。

比亞迪績優飆6%



國泰君安國際投資策略師連敬涵指，港股表現偏弱，市場情況依舊不理想，內地A股亦創新低，經濟數字亦遜預期，加上政府堅持動態清零；外圍方面，他認為美國股市目前雖有反彈，但在繼續加息下加上經濟衰退，升勢難以持久。他預計短期恒指上望15500點有阻力，有機會下試14000點。