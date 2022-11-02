美團騰訊齊飆一成領漲 恒指11月開局升768點



人民幣匯價大幅回升，10月中國製造業PMI勝預期，港股在美團（3690）及騰訊（700）領漲下勁彈。恒指高開172點，報14859點，已是全日低位，其後一度急升945點，高見15632點，收市仍升768點，報15455點，大市成交金額1538億元。

科指繼10月累跌近600點後，本月首個交易日開市曾飆升逾9%，帶領大市回勇，多股升幅逾10%，其中美團（3690）暴漲11.9%，收報139.6元；以及騰訊（700）揚10.6%，收報227.4元，2股合計貢獻恒指221點升幅。

憧憬開關內需股回勇

另一方面，阿里巴巴（9988）升7.6%，收報66.1元；京東（9618）揚8.4%，收報157.3元；快手（1024）急升15%，收報37.15元；嗶哩嗶哩（9626）漲11.5%，收報75.7元。



著名分析師洪灝在Twitter帖文稱，中央相關委員會正審查美國、香港及新加坡有關新冠數據，以評估中國「開關」情況，擬於明年3月「開關」，刺激內需股造好，其中李寧（2331）升9.5%，收報44.45元；海底撈（6862）大升13.03%，收報13.18元，為表現最好的藍籌股；蒙牛（2319）漲8.5%，收報27.3元；安踏（2020）升6.4%，至73.4元；農夫山泉（9633）升4.06%，至41.05元。



據《彭博》報道，內房行業至少有2920億美元在岸和離岸債務到期，內房股個別發展。中海外（688）升1.1%，收報15.14元；碧桂園（2007）升3.9%，收報1.05元；龍湖（960）升8.2%，收報10.82元。

分析料有望上攻16000



華盛證券分析師聶振邦指出，近期恒指跌幅較大，導致昨日出現技術反彈，加上市場已消化人民幣貶值消息，多間大行認為中資股估值吸引，吸引投資者入市，若未來2個交易日收市重越15550點，恒指可望在15800至16000點上落。