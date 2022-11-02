友邦新業務價值增7% 內地上季銷售改善

友邦保險（1299）公佈第三季新業務摘要，按固定匯率基準列示的增長率計，新業務價值上升7%至7.41億美元，所有報告分部、代理和夥伴分銷渠道相關業務均見增長，其中香港業務再度實現新業務價值增長，內地業務則錄得增長6%。集團期內年化新保費增加8%，至12.71億美元；新業務價值利潤率則微跌0.4個百分點至58.1%；總加權保費收入86.56億美元，按年增加2%。



公司指，隨著內地的疫情遏制措施放寬，友邦中國業務的銷售勢頭在第3季大幅改善，帶動新業務價值按年增長6%。新入職代理人數達到健康水平，新入職和現有代理的生產力均有所提升，香港新業務價值亦有增長。

強調財務狀況強勁



友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，儘管資本市場反覆波動，但集團財務狀況仍然非常強勁。他稱，集團透過持續回購股份，向股東返還超額資本，強調友邦資本管理架構確保能抵禦資本市場壓力，保留充足資源及財務靈活性，以投放於自身新業務增長及增值的非內部機遇。